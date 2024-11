ETV Bharat / international

'വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി ഇസ്രായേലി ആക്രമണം തടയണം'; അറബ്, മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ഹമാസ്

Protesters hold Palestinian militant group Hamas flags during a demonstration organised by the Gaza Solidarity Platform, against Germany's military support for Israel, in front of the German consulate in Istanbul on Sunday ( AFP )