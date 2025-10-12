'നിരായുധീകരണം നടക്കില്ല, ഗാസ വിടില്ല': സമാധാന കരാരിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ നിബന്ധനകള് നിരസിച്ച് ഹമാസ്
ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഹമാസ് ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന ട്രംപ് പ്രസ്താവനക്കെതിരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഹമാസ്.
Published : October 12, 2025 at 10:36 AM IST
ദോഹ: ഇസ്രയേലുമായുള്ള സമാധാന കരാറിൽ ഔപചാരികമായി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഹമാസ് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ച സങ്കീർണമാണെന്നും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഹമാസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണവും യുദ്ധാനന്തര ഭരണത്തിനുള്ള പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കി.
"യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച സമാധാന പദ്ധതിയിലെ ഗാസ വിടണമെന്ന നിബന്ധന അംഗീകരിക്കില്ല. ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുവെക്കലിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചാൽ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കും" -പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ അംഗം ഹൊസാം ബദ്രാൻ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ പ്രകാരം ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണിത്. തടവിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതും ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഹമാസ് ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വിഷയം പരിഗണിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നിരായുധീകരണം സാധ്യമല്ലെന്നും സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് ആയുധങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നുമാണ് ഹമാസിൻ്റെ നിലപാട്.
"ഹമാസിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ പലസ്തീൻ ജനതയുടെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അധിനിവേശത്തിൻ കീഴിൽ ആയുധധാരണം സ്വാഭാവികമാണ്. കൂടാതെ അവർ ഏത് ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്അ വർ ടാങ്കുകളെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണോ? ഹൈടെക്ക് ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഹമാസിൻ്റെയും പ്രതിരോധ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും കൈവശമുള്ള ആയുധങ്ങൾ പലസ്തീൻ ജനതയുടെ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത ആയുധങ്ങളാണ്" - ഹൊസം ബദ്രാൻ പറഞ്ഞു.
അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും
"ഖത്തർ, ഈജിപ്ഷ്യൻ മധ്യസ്ഥർ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഇടപെടുന്നത്... ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുവെക്കലിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഈ യുദ്ധം രണ്ട് വർഷ കാലം തുടരുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡുകളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സഹായത്തോടെ പ്രതിരോധം സ്ഥിരതയോടെ ഇത് വരെ മുന്നോട്ടുപോയി. ഇനിയും യുദ്ധം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ പലസ്തീൻ ജനതയും പ്രതിരോധ സേനയും നിസംശയം നേരിടുകയും ഈ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും" എന്ന് ഹൊസം ബദ്രാൻ വ്യക്തമാക്കി.
"രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ്. അത് ആദ്യ ഘട്ടത്തെപ്പോലെ എളുപ്പമല്ല. ട്രംപ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, നിരവധി സങ്കീർണതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്. ഇതിന് ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ്, ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമേറിയതാകാം. ഭാവിയിൽ കൈവരിക്കാനാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് പ്രധാനമല്ല, പലസ്തീൻ പ്രശ്നം അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ലോകം മനസിലാക്കുന്നു.
ഈ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈ മേഖലയിൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടാകില്ല, പലസ്തീനികളുടെ ഈ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതുവരെ പലസ്തീൻ ജനത എല്ലാ രൂപത്തിലും എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ പോരാട്ടവും ചെറുത്തുനിൽപ്പും തുടരും" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
