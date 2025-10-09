ഗാസ യുദ്ധവിരാമം: ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് കരാർ ഇന്ന് ഒപ്പിട്ടേക്കും; ബന്ദികളെയും തടവുകാരെയും കൈമാറാനുള്ള പട്ടിക കൈമാറി
കെയ്റോ ചർച്ചകളിൽ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും സൈനിക പിന്മാറ്റവും പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി. കരാർ നടപ്പാക്കാൻ ഇസ്രയേലിന്മേൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദം ഉണ്ട്. പ്രമുഖ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഹമാസ് ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : October 9, 2025 at 12:21 AM IST
കൊയ്റോ: ഹമാസ്-ഇസ്രയേൽ കരാർ ഇന്ന് (09.10.2025) ഒപ്പു വച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടുപേർ ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ഗാസ യുദ്ധവിരാമത്തിനായുള്ള സമാധാന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി പരസ്പരം കൈമാറേണ്ട ഇസ്രയേലി ബന്ദികളുടെയും പലസ്തീൻ തടവുകാരുടെയും പട്ടിക ഹമാസ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ 20 ഇന പദ്ധതി മുൻനിർത്തി കെയ്റോയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ
സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കൽ, തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റ കരാർ എന്നിവയിലാണ് നിലവിൽ ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന വിദേശ രാഷ്ട്രീയ, ഇൻ്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെയ്റോയിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ ചെങ്കടൽ റിസോർട്ട് പട്ടണമായ ഷാം എൽ-ഷെയ്ക്കിലുമായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ 20 ഇന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പലസ്തീൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരണയിലെത്തിയാൽ, ഇസ്രയേൽ മന്ത്രിസഭയിൽ വോട്ടിനിട്ട് അംഗീകാരം നേടാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലിന്മേലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദം ഈ നിർണായക നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ.
ബന്ദി കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ
ഈ വാരന്ത്യത്തോടുകൂടി ബന്ദി കൈമാറ്റ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്തിമ ധാരണയിലെത്തണമെന്ന് യുഎസ് ഇസ്രയേലിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൂടുതൽ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വെടിനിർത്തലിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബന്ദി കൈമാറ്റ ചർച്ചകൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിയായ തുർക്കിയും ഈ സാധ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്തിമ ധാരണ ഇസ്രയേൽ മന്ത്രിസഭ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ദി കൈമാറ്റം നടക്കും. ഈ കൈമാറ്റത്തിനായി ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സൈനിക വിഭാഗത്തോട് ഇസ്രയേൽ നിർദേശിച്ചതായും ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ദി കൈമാറ്റവും തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റവും ഉറപ്പാക്കണം.
ഹമാസിൻ്റെ നിർണായക നിലപാട്
വെടിനിർത്തലിലേക്ക് പോകാതെ കൊല്ലപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെത്തിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് ഹമാസ് മധ്യസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനോടെയുള്ള ഏകദേശം 20 ബന്ദികളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് സൂചന. ഇവരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൈമാറുമെന്നും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുമാണ് ധാരണ. വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം, ആവശ്യമായ ഏകോപനത്തിലൂടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കൈമാറാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഹമാസിൻ്റെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും നിലപാടുകൾ ബന്ദി കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാണ്. 20 ദിന പദ്ധതി പ്രകാരം, വെടിനിർത്തൽ കരാർ യാഥാർഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജീവനോടെയുള്ള 20 ബന്ദികളെയും 28 ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളും കൈമാറണം. ഇതിനായി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഇസ്രയേൽ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും
ബന്ധി കൈമാറ്റത്തിനായിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കമെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി ഗാസയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയും സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏറ്റവും നിർണായകമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും, ജാഗ്രതയോടെ അടുത്ത നിർദേശത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രി സൈന്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം.
ഈ കരാർ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സമാധാനത്തിൻ്റെ പരിവേഷം നൽകുമെന്നും, ഈ സാഹചര്യം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് തന്നെ ഇസ്രയേലിന് ഗുണകരമാവുന്ന നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ട്രംപിന് സഹായകമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും പങ്കു വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ കെയ്റോ ചർച്ചകൾ ശുഭകരമായി സമാപിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്.
മോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ തടവുകാർ
ഹമാസ് മധ്യസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളതായി കരുതുന്ന പ്രധാന തടവുകാർ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.
മാർവാൻ ബർഗൂട്ടി: ജനപ്രിയ നേതാവ്: 66 വയസ്സുകാരനായ മാർവാൻ ബർഗൂട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2005നുശേഷം നടക്കാത്ത പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നും സർവേകൾ പറയുന്നു. നിലവിലെ പലസ്തീൻ പ്രസിഡൻ്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസിനേക്കാൾ വളരെ ജനപ്രിയനായ ഇദ്ദേഹത്തെ അബ്ബാസിൻ്റെ പിൻഗാമിയായും ഫതഹ്, ഹമാസ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയായും കാണുന്നു.
2000ൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പലസ്തീൻ പ്രക്ഷോഭ (ഇൻതിഫാദ) കാലത്ത് ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മുതിർന്ന ഫതഹ് നേതാവായിരുന്നു ബർഗൂട്ടി. നിരവധി പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ഇസ്രയേൽ ആരോപിക്കുന്നു. 2002ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഇസ്രയേൽ കോടതിയുടെ നിയമസാധുത അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ പ്രതിരോധമൊന്നും കൂടാതെ അഞ്ച് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ചു.
1967ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്ത കിഴക്കൻ ജറുസലേം, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്, ഗാസ മുനമ്പ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ഇദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 27 വർഷം തടവിൽ കിടന്നശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ പ്രസിഡൻ്റായ നെൽസൺ മണ്ടേലയുമായി ചിലർ ഇദ്ദേഹത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ ഇസ്രയേൽ സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗവും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു.
അബ്ദുല്ല ബർഗൂട്ടി: കുവൈറ്റിൽ ജനിച്ച അബ്ദുല്ല ബർഗൂട്ടിക്ക് മാർവാൻ ബർഗൂട്ടിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. 2000ലെ ഇൻതിഫാദ കാലത്ത് ഹമാസിൻ്റെ മുതിർന്ന ആയുധ നിർമാതാവും കമാൻഡറുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ശിക്ഷയായ 67 ജീവപര്യന്തമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് 2004ൽ ലഭിച്ചത്.
66 പേരുടെ മരണത്തിനും 500ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കാനും കാരണമായ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശിക്ഷ. ഹീബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആക്രമണം, സ്ബാരോ പിസ്സേറിയയിലെ ചാവേർ ആക്രമണം, ഒരു കഫേയിലെ ചാവേർ ആക്രമണം, ജറുസലേമിലെ ബെൻ യഹൂദ നടപ്പാതയിലെ ട്രിപ്പിൾ ബോംബ് സ്ഫോടനം എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങൾ. വധശിക്ഷ നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതിൽ കോടതി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇസ്രയേലിൽ ഇതുവരെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് 1962ൽ ഹോളോകോസ്റ്റ് ആസൂത്രകനായ അഡോൾഫ് ഐക്മാന് മാത്രമാണ്.
അഹ്മദ് സാദത്ത്: പിഎഫ്എൽപി നേതാവ്: ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗമായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് പലസ്തീൻ (പിഎഫ്എൽപി) എന്ന സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് അഹ്മദ് സാദത്ത്. പലസ്തീനികളെ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്താക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത തീവ്ര ദേശീയവാദിയായ ഇസ്രയേൽ ടൂറിസം മന്ത്രി രഹവം സീവിയുടെ 2001ലെ കൊലപാതകം ആസുത്രണം ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത നാല് പിഎഫ്എൽപി പ്രവർത്തകരെ പലസ്തീൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 1 മുതൽ 18 വർഷം വരെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പലസ്തീൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതിനാൽ അന്ന് സാദത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തില്ല.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് നഗരമായ ജെറീക്കോയിലെ പലസ്തീൻ ജയിലിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി. 2006ൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചേക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ഇസ്രയേൽ ജയിലിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി സാദത്തിനെയും മറ്റ് പലസ്തീനികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 2008ൽ 30 വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് 70 വയസ്സിനോടടുത്താണ് പ്രായം.
ഹസൻ സലാമയും ഇബ്രാഹിം അൽ സയ്യിദും: ഹമാസിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ ഹസൻ സലാമ 1996ൽ ഹമാസ് നേതാവ് യഹിയ അയ്യാഷിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരമായി നടന്ന നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജറുസലേമിലെ രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടർ ബസുകളിലുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെ 1997ൽ 46 ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ചു. 2000ത്തിലെ ഇൻതിഫാദ കാലത്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മുതിർന്ന ഹമാസ് കമാൻഡറായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അൽ സയ്യിദ്. ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.
പലസ്തീൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും മുൻ കൈമാറ്റ ചരിത്രവും
ഇസ്രയേൽ തടവിലാക്കിയ ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ പലസ്തീനികൾ കാണുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള സൈനിക അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരായോ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളികളായോ ആണ്. 2011ലെ കൈമാറ്റത്തിൽ മുതിർന്ന ഹമാസ് നേതാവ് യഹിയ സിൻവാറിനെ വിട്ടയച്ച ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ഇസ്രയേൽ ഭയക്കുന്നു. ദീർഘകാലം തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സിൻവാർ ഒക്ടോബർ 7ലെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹമാസ് സായുധ വിഭാഗത്തെ നയിച്ച അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗാസയിൽ വച്ച് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വധിച്ചു.
സമാധാന ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലം
1990കളിൽ ഇസ്രയേലും പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനും (പിഎൽഒ) യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർക്ക് നേരെ നിരവധി വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇസ്രയേൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചതിനാലും ഈ ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു 2009ൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കാര്യമായ ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.
