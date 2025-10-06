ETV Bharat / international

ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി;ചര്‍ച്ചക്കാര്‍ ഈജിപ്‌തില്‍, ചര്‍ച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ വേണമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രണ്ട് ദൂതന്‍മാരെയാണ് സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്‍കാന്‍ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ദൂതന്‍ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും മരുമകന്‍ ജറേദ് ഖുഷ്‌നറുമാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

Negotiators Due In Egypt For Gaza Talks (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 10:10 AM IST

കെയ്‌റോ: ഹമാസ്, ഇസ്രയേല്‍, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ഇന്ന് ഈജിപ്റ്റില്‍ സമ്മേളിക്കും. ഗാസ മുനമ്പില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ വേണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇവരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈജിപ്‌റ്റിലെ റിസോര്‍ട്ട് പട്ടണമായ ഷറം എല്‍ ഷെയ്‌ഖിലാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍. 2023 ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിനാണ് സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് നീണ്ട ഹമാസ് ആക്രമണം അരങ്ങേിയത്. ഇതിന്‍റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷിക തലേന്നാണ് ചര്‍ച്ചകളെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ട്രംപിന്‍റെ സമാധാന പദ്ധതികളോട് ഹമാസും ഇസ്രയേലും ശുഭകരമായാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനും ബന്ദികളെ കൈമാറാനുമുള്ള ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗാസയിലെ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇസ്രയേല്‍ ജയിലിലുള്ള പലസ്‌തീനികളെയും വിട്ടയക്കും. അതേസമയം വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയും രൂപമാകേണ്ടതുണ്ട്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുന്നതിനുമുള്ള കരാര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്ക് എത്താന്‍ തങ്ങള്‍ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്ന് ഹമാസിന്‍റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് അറിയിച്ചു.

ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം ബന്ദികളെ വിട്ടയക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഹമാസുമായി ശുഭകരമായ ചര്‍ച്ചകളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് സ്വന്തം സാമൂഹ്യമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചു.

ആദ്യഘട്ടചര്‍ച്ചകള്‍ ഈയാഴ്‌ച പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കാനും അദ്ദേഹം എല്ലാവര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. കരാറിന് അന്തിമ രൂപം നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം രണ്ട് ദൂതന്‍മാരെയാണ് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രത്യേക ദൂതന്‍ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫിനെയും മരുമകന്‍ ജറെദ് ഖുഷ്‌നറിനെയും.

ഹമാസിന്‍റെ മുഖ്യ ചര്‍ച്ചക്കാരനായ ഖലീല്‍ അല്‍ ഹയ്യ ഇന്നലെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേല്‍ സംഘം ഇന്ന് എത്തുമെന്നാണ് നെതന്യാഹു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്ക, ഈജിപ്റ്റ്, ഖത്തര്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ചകളാണ് പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. വിനാശകരമായ യുദ്ധം അവാസനിപ്പിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാര്‍ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സുസ്ഥിര വെടിനിര്‍ത്തലിനുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ അവസരമാണ് ഇപ്പോള്‍ കൈവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ഗാസയില്‍ ബോംബാക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ട് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേല്‍ പലസ്‌തീനില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 20 പേര്‍ മരിച്ചു.

ഇസ്രയേല്‍ അതിക്രമങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍ തങ്ങളും സൈനിക നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാമെന്ന് ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

