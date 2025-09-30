ETV Bharat / international

മൂന്ന് അല്ലെങ്കില്‍ നാലു ദിവസം; സമാധാന ഫോര്‍മുല അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഹമാസിന്‍റെ അന്ത്യം ദുരന്തപൂര്‍ണമെന്ന് ട്രംപ്

'എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളും മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പിട്ടു, ഇസ്രായേലും ഒപ്പിട്ടു. ഞങ്ങള്‍ ഹമാസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകില്‍ അവര്‍ അത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കില്‍ ഇല്ലെന്നും കരുതുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

TRUMP HAMAS GAZA PEACE PLAN ISRAEL
TRUMP (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 10:31 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 11:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ഗാസയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി വാഷിംഗ്ടണിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹമാസിന് അന്ത്യശാസനം നൽകി.

ഗാസയിലെ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനായി യുഎസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സമാധാന ഫോര്‍മുലയോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ ഹമാസിനു മുന്നിലുള്ളത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ സമയപരിധി മാത്രമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

ഫോര്‍മുലയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ഹമാസ് തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ അത് 'വളരെ ദുരന്തപൂര്‍ണമായ അന്ത്യമായിരിക്കും' എന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളും മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പിട്ടു, ഇസ്രായേലും ഒപ്പിട്ടു. ഞങ്ങള്‍ ഹമാസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകില്‍ അവര്‍ അത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കില്‍ ഇല്ലെന്നും കരുതുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ബന്ദികളെ ഉടന്‍ തന്നെ മോചിപ്പിക്കണം, ഒപ്പം നല്ല പെരുമാറ്റവും തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മധ്യേഷയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഒപ്പിടുവിച്ച ഈ കരാര്‍ മുമ്പ് ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ട്രംപ് ഈ സമഗ്രമായ സമാധാന സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിര്‍ദ്ദേശം ഹമാസ് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍, 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും മോചിപ്പിക്കണം. ഇതോടെ യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിക്കും.

ഗാസയെ സൈനികമുക്തമാക്കാനും ഹമാസിന്റെയും മറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെയും സൈനിക ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാനും എല്ലാ അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളും രേഖാമൂലം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ തുരങ്കങ്ങള്‍, ആയുധങ്ങള്‍, ഉല്‍പ്പാദന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തീവ്രവാദപരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉടനടി നശിപ്പിക്കണമെന്നും കരാര്‍ പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഹമാസ് കരാര്‍ നിരസിച്ചാല്‍ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഒക്ടോബര്‍ 7-ന് നടത്തിയ നടപടിക്ക് ഹമാസ് വലിയ വില നല്‍കിയെന്നും, ഇസ്രായേലിന് 'അവര്‍ക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാന്‍' താന്‍ പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നും ട്രംപ് മറുപടി നല്‍കി.

'ഞങ്ങള്‍ ഏകദേശം 25,000 ഹമാസുകാരെ വധിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് അവര്‍ വലിയ വില നല്‍കിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ നിലവിലെ ഹമാസ് ഗ്രൂപ്പ് 'മുഴുവനായും ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പാണ്' എന്നും അവരുടെ നേതൃത്വം മൂന്ന് തവണ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പുതിയ കരാര്‍ മധ്യേഷ്യയില്‍ 'യഥാര്‍ത്ഥ സമാധാനം' കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Also Read:രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ വധഭീഷണി; ഒളിവിൽ പോയ പ്രിൻ്റു മഹാദേവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി

Last Updated : September 30, 2025 at 11:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMPHAMASGAZA PEACE PLANISRAELTRUMP WARNS HAMAS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.