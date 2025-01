ETV Bharat / international

4 ഇസ്രയേല്‍ വനിതാ സൈനികരെ മോചിപ്പിച്ച് ഹമാസ്; 200 പലസ്‌തീൻ തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേല്‍ - HAMAS FREES 4 ISRAELI HOSTAGES

Israeli female soldier hostages wave and react at a Palestinian crowd before being handed over to the Red Cross in Gaza City, Saturday, Jan. 25, 2025. ( AP )