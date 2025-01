ETV Bharat / international

ഹമാസ് വക്താവിനായി പലസ്‌തീന്‍ തടവുകാരുടെ മോചനത്തിന്‍റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം നിര്‍ത്തി അറബ്‌ ചാനലുകള്‍; മുഹമ്മദ് ദെയ്‌ഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം - MOHAMMED DEIF DEATH

FILE - This graphic released by Israel Defense Forces on Thursday, Aug. 1, 2024, announces the death of Hamas Military Wing Commander Mohammed Deif ( AP )