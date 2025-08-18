ഗാസ: മാസങ്ങളായി നീളുന്ന ഇസ്രയേല്-പലസ്തീന് സംഘര്ഷത്തിന് അറുതി വരുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നല്കി പുതിയ വെടിനിര്ത്തല് നിര്ദ്ദേശം ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചാതിയി റിപ്പോര്ട്ട്. മധ്യസ്ഥരായ ഈജിപ്തും ഖത്തറും മുന്നോട്ടുവെച്ച കരാര് പ്രത്യേകമായി ഒരു ഭേദഗതിയും ആവശ്യപ്പെടാതെ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതായി ഹമാസ് ഉന്നത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ എഎഫ്പിയാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ, 22 മാസത്തിലേറെ നീണ്ട സംഘര്ഷത്തിന് ആണ് അറുതിയാകുന്നത്.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളാണ് ഈ പുരോഗതിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട് . ഹമാസില് നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചതോടെ, ചര്ച്ചകള് പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ഹമാസിന്റെ വെടിനിര്ത്തല് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തു വരും മുന്പ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഹമാസിനെതിരെ ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഹമാസിനെ നശിപ്പിച്ചാല് മാത്രമേ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാന് സാധിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് കുറിച്ചിരുന്നു.
'ഹമാസിനെ നേരിടുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള് മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്ന ബന്ദികളുടെ തിരിച്ചുവരവ് നമുക്ക് കാണാന് കഴിയൂ! ഇത് എത്രയും വേഗം സംഭവിക്കുമോ അത്രയും മികച്ച വിജയസാധ്യതയുണ്ടാകും,' ട്രംപ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു. കൂടാതെ, തന്റെ മുന്കാല നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റില് പരാമര്ശിച്ചു.
നൂറുകണക്കിന് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിച്ചതും, ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് ആറ് യുദ്ധങ്ങള് അവസാനിപ്പിച്ചതും, ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ തകര്ത്തതും താന് തന്നെയാണെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'വിജയിക്കാന് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കില് കളിക്കാതിരിക്കുക!' എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനം.
അതേസമയം, 60 ദിവസത്തെ പ്രാരംഭ വെടിനിര്ത്തല് കരാറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതെന്നാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുശേഷം, രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും മധ്യസ്ഥര് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടവില് മരിച്ച 18 ഇസ്രായേലി ബന്ദികളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങള് കൈമാറാനും ഹമാസ് സമ്മതിച്ചതായും വിദേശ വാര്ത്ത ഏജന്സികള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
വെടിനിര്ത്തല് കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹമാസ് ആയുധങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാനും യുഎന് മേല്നോട്ടത്തില് ഗാസയില് ഒരു അറബ് സേനയെ വിന്യസിക്കാനും നിര്ദേശമുണ്ട്.അതേസമയം, ഹമാസ് ആയുധങ്ങള് വെച്ച് കീഴടങ്ങണമെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്ന ഇസ്രായേല് ഈ പുതിയ നിര്ദ്ദേശത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നത് വ്യക്തമല്ല.