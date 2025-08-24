ETV Bharat / international

ഇന്ത്യയെ ചൈനയെപ്പോലെ എതിരാളിയായല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ലീഡര്‍ നിക്കി ഹാലി; പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനം - HALEY URGES RETHINK ON RUSSIAN OIL

വ്യാപാര വിയോജിപ്പുകളും റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയും പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ആഴത്തുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തണമെന്ന് നിക്കി ഹാലി.

Republican leader Nikki Haley (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 6:05 PM IST

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: റഷ്യന്‍ എണ്ണയെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട് ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ലീഡര്‍ നിക്കി ഹാലി. ഇന്ത്യ എത്രയും പെട്ടന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ഹാലി പറഞ്ഞു. വ്യാപാര വിയോജിപ്പുകളും റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയും പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ ആഴത്തിലുള്ള സംഭാഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടയാണ് നിക്കി ഹാലിയുടെ പ്രതികരണം. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉല്‍പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിരിമുറുക്കം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഹാലി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ന്യൂസ് വീക്കിനായി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിന്‍റെ ഭാഗം അവര്‍ എക്‌സില്‍ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വൻതോതിലുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത് ശരിയാണ്. വ്ളാഡമിര്‍ പുടിൻ്റെ യുക്രെയ്‌നെതിരായ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിനുള്ള ധനസഹായമാണ് വാസ്‌തവത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയെ വിലമതിക്കപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര, ജനാധിപത്യ പങ്കാളിയെപ്പോലെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ചൈനയെപ്പോലെ ഒരു എതിരാളിയായി അല്ലെന്നും ഹാലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സൗഹൃദവും ഹാലി എടുത്തു കാണിച്ചു. "ചൈനയെ നേരിടാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ യുഎസിൽ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയില്‍ അതിവേഗം നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്" - ഹാലി തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരിഫ് സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയെ അനുകൂലിച്ചതിന് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഹാലിക്ക് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സൗത്ത് കരോലിനയുടെ മുൻ ഗവർണറായിരുന്നു ഹാലി. ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റ് കാലയളവിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായും സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിൽ കാബിനറ്റ് തല തസ്‌തികയിലേക്ക് നിയമിതയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ വ്യക്തികൂടിയായിരുന്നു ഹാലി.

ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനത്തോളം താരിഫ് ചുമത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ റഷ്യന്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വാങ്ങുന്നതിനെ അമേരിക്ക പ്രതിരോധിച്ചപ്പോള്‍ ദേശീയ താൽപ്പര്യവും വിപണിയുടെ ചലനാത്മകതയുാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സംഭരണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഇന്ത്യ വാദിച്ചു. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മോസ്കോയിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന് റഷ്യയ്ക്ക് എണ്ണ വിതരണം കുറഞ്ഞു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ കിഴിവിൽ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

