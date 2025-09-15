ETV Bharat / international

ഗാസയ്‌ക്ക് നേരെ ഗ്രീസിന്‍റെ സഹായ ഹസ്‌തം; രണ്ട് കപ്പലുകൾ പുറപ്പെട്ടു, ഡ്രോണ്‍ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍

മെഡ്‌ലീൻ കപ്പൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്ത് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഗ്രീസ് ഗാസയിലേക്ക് കപ്പല്‍ അയക്കുന്നത്.

GREECE JOINS GAZA AID FLOTILLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA GREECE AID TO GAZA GREEK SENT TWO SHIPS TO GAZA
A vessel departs from the port of Syros Island in Greece, forming the Oxygen delegation to join the Global Sumud Flotilla. (AFP)
ഏഥന്‍സ്: ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിലും ഉപരോധത്തിലും ദുരിതത്തിലായ പലസ്‌തീനികൾക്ക് സഹായ ഹസ്‌തവുമായി കപ്പലുകള്‍ അയച്ച് ഗ്രീസ്. ഞായറാഴ്‌ച വൈകുന്നേരത്തോടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഗാസയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഗാസയിലെ ഇസ്രയേല്‍ ഉപരോധം തകർക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രീസ് സഹായം എത്തിക്കുന്നത്.

മെഡ്‌ലീൻ കപ്പൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്തിന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഗ്രീസ് ഗാസയിലേക്ക് കപ്പല്‍ അയക്കുന്നത്. 'സ്വതന്ത്ര പാലസ്‌തീൻ' എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീസിൻ്റെ മണ്ണില്‍ നിന്ന് രണ്ട് കപ്പലുകള്‍ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഗ്രീസ് പതാകയേന്തിയ രണ്ട് ബോട്ടുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങില്‍ ഏകദേശം 500 പേർ എർമോപൗലിസ് തുറമുഖത്ത് ഒത്തുകൂടി. ഇസ്രയേലിന് ഗാസയെ പട്ടിണി കിടത്താനുള്ള അവകാശമില്ലെന്നും വളരെയധികം കഷ്‌ടപ്പെടുന്ന പലസ്‌തീനികൾക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമാണ് തങ്ങളുടെ യാത്രയെന്നും 39 കാരനായ ക്രൂ അംഗം കോസ്റ്റാസ് ഫൗറിക്കോസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"വിവിധ രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ ഇസ്രയേലുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുക, വംശഹത്യ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫ്ലോട്ടില്ല എന്ന ദൗത്യത്തിന് രൂപം നല്‍കിയത്". മറ്റൊരു ക്രൂ അംഗം ആഞ്ചലികി സാവാന്‍റോഗ്ലോ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ വംശഹത്യ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹമാസിനെതിരായ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഗാസയെ ക്രമേണ ക്ഷാമത്തിലേക്കും പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും തള്ളിവിട്ടു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിലും ഉപരോധത്തിലും ദുരിതത്തിലായ പലസ്‌തീനികൾക്ക് സഹായവുമായി പുറപ്പെട്ട മെഡ്‌ലീൻ കപ്പൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവം ഇപ്പോഴും ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഗ്രീസ് ഗാസയിലേക്ക് കപ്പലുകള്‍ അയക്കുന്നത്.

ഒരു ദശലക്ഷം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഗാസ നഗരത്തില്‍ ഈയിടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷാമം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം തീരദേശ പ്രദേശത്ത് ക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന വാദം ഇസ്രയേല്‍ നിഷേധിച്ചു.

ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല

പലസ്‌തീൻ അനുകൂല ദൗത്യമാണ് ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ തുൻബെർഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സർക്കാരുമായോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായോ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്രൂപ്പെന്നാണ് അവര്‍ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സുമുദ് എന്നത് "പ്രതിരോധശേഷി" എന്നതിൻ്റെ അറബിക് പദമാണ്.

ആക്രമണ ഭീഷണി

ടുണീഷ്യയുടെ തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടതിന് പിന്നാലെ കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെന്ന് ക്രൂ അംഗം സാവാന്‍റോഗ്ലൂ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത് ഗാസ മുനമ്പിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെ ബാധിച്ചിരുന്നു. 'സുരക്ഷയെ ഓര്‍ത്ത് ഞങ്ങള്‍ ആശങ്കാകുലരാണ് എന്നാലും കഴിയുന്നത്ര സഹായം ഗാസയിലെത്തിക്കും. ബ്യൂറോക്രസിയോ ടുണീഷ്യയിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളോ ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ കഠിനമായ യാത്ര ഗാസയില്‍ ജീവിക്കുന്ന പലസ്‌തീൻകാരുടെ ദുരിതത്തിന് മുന്നില്‍ ഒന്നുമല്ലെന്നും സാവാന്‍റോഗ്ലൂ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2023 ഒക്ടോബറിലാണ് ഗാസയില്‍ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. എഎഫ്‌പി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 1,219 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായിരുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രതികാര ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 64,871 പലസ്‌തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരാണ്. ഹമാസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റകള്‍ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് യുഎൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Also Read: ഗാസയില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേല്‍; 48 മരണം, ഇസ്രയേലിലെത്തി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി

