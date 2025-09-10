നേപ്പാളിൽ ജയിലുകളിലും കലാപം: തടവുകാരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യം, നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് സൈന്യം
സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജയിൽ പരിസരത്ത് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടവുകാരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദില്ലിബസാർ ജയിലിലേക്ക് യുവാക്കള് കൂട്ടമായെത്തി കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടു.
Published : September 10, 2025 at 3:47 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ യുവാക്കളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ. തടവുകാരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദില്ലിബസാർ ജയിലിലേക്ക് യുവാക്കള് കൂട്ടമായെത്തി കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവാക്കള് ജയിലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി കൂട്ടമായി സംഘടിച്ചെത്തിയത്. ജയിലിനുള്ളിലും പരിസരത്തും പ്രക്ഷോഭം കനത്തു.
സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജയിൽ പരിസരത്ത് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. അതേസമയം ജെൻ സി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ളത്. നിലവിൽ ജയിലുകളുടെ നിയന്ത്രണം സൈന്യത്തിനാണ്. അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളോ ആക്രമണങ്ങളോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ചുമതലയും സൈന്യത്തിനാണുള്ളത്.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. അക്രമം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതിഷേധക്കാർ സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അധികാരികളോടും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമായി നടത്തണമെന്നും, ജീവനും സ്വത്തിനും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യവ്യാപക നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്
നിലവിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീവയ്പ്പ്, മറ്റ് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങള്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 10 മണിക്കും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്കും ഇടയിലാണ് 27 പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 11 രാവിലെ 6 വരെ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
രാജിവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും
വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ്മ ഒലിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും രാജിവച്ചിട്ടുണ്ട്. നികുതി വരുമാനവും സൈബർ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ പ്രധാന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് കാഠ്മണ്ഡുവിലും പൊഖാറ, ബട്വാൾ, ബിർഗഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു.
അഴിമതിയും പക്ഷപാതവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ നിരോധനം പിൻവലിക്കണമെന്നും തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും പുലർത്തണമെന്നും യുവാക്കള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 500 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
