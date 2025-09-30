ഭരണ നേതൃത്വത്തെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് വീണ്ടും ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം; ആളിക്കത്തി ആഫ്രിക്കൻ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം
ജെൻസി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തെന്ന് മഡകാസ്കർ പ്രസിഡൻ്റ് ആൻഡ്രി രാജോലിന അറിയിച്ചു. 22 പേർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
Published : September 30, 2025 at 3:24 PM IST
അൻ്റനനാരിവോ: ഭരണ നേതൃത്വങ്ങളെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് വീണ്ടും ജെൻസി പ്രക്ഷോഭം. ആഫ്രിക്കൻ ദ്വീപ് രാജ്യമായ മഡഗാസ്കറിലാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. ജെൻസി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തെന്ന് മഡകാസ്കർ പ്രസിഡൻ്റ് ആൻഡ്രി രാജോലിന അറിയിച്ചു.
പ്രതിഷേധത്തിൽ 22 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും രാജോലീന അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി, ജല വിതരണ സംവിധാനങ്ങളിലെ പിഴവിനെ തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തിയാർജിച്ചതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.
പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണം വരെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റ്യൻ എൻസെയും മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് രാജോലിന പറഞ്ഞു. പുതിയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയപരിധി ഉണ്ടെന്നും രാജോലിന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേട്ടെന്നും ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മുൻ സർക്കാരിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവാത്തതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായും രാജോലിന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭക്കാർ പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണകക്ഷികൾ രാജി വയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. എന്നാൽ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ രാജോലിന നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
നേപ്പാൾ മോഡൽ പ്രക്ഷോഭം
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തി പ്രാപിച്ചതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സമീപകാലത്ത് നേപ്പാളിലും കെനിയയിലും ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഭരണ നേതൃത്വങ്ങളെ താഴെയിറക്കിയിരുന്നു. മഡഗാസ്കറിൽ നേരിടുന്ന വൈദ്യുതി, ജലവിതരണ തടസങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ അൻ്റനനാരിവോയിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും സർക്കാരിന് രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു.
ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 22 മരണം
പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 22 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ സേനയുടെ "പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണമാണ്" മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
പ്രതിഷേധക്കാരെയും കാഴ്ചക്കാരെയും സുരക്ഷാ സേന കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും ചില മരണങ്ങൾ പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സംഘങ്ങളുടെ അക്രമത്തിൽ സംഭവിച്ചതായും യുഎൻ അവകാശ സമിതി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
മഡഗാസ്കറിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ വോൾക്കർ ടർക്ക് നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ അക്രമാസക്തമായ പ്രതികരണത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയതായി വോൾക്കർ ടർക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ സുരക്ഷാ സേന അനാവശ്യമായി ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതായും യുഎൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും പ്രതിഷേധക്കാരെ മർദിച്ചെന്നും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവച്ചെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന മരണനിരക്കിനെ നിഷേധിക്കുന്നതായി മഡഗാസ്കർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റസാറ്റ റഫറവവിറ്റാഫിക്ക പറഞ്ഞു. "22 പേർ മരിച്ചുവെന്നത് സർക്കാർ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുന്നു. എത്ര പേർ മരിച്ചുവെന്നോ എത്രപേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നോ മഡഗാസ്കർ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി കണക്കുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല".
ആളിക്കത്തി പ്രതിഷേധാഗ്നി
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി മഡഗാസ്കറിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുകയായിരുന്നു. കത്തുന്ന ടയറുകളും പാറകളും ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചെന്നും അൻ്റനനാരിവോയിൽ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനുകൾ തീയിട്ടെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമിച്ചതായും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അൻ്റനനാരിവോയിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ സർക്കാർ രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"ജസ്റ്റിസ് ഫോർ മഡഗാസ്കർ", "ഞങ്ങൾക്ക് മടുത്തു" "ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം", എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകള് മഡഗാസ്കർ പ്രതിഷേധത്തിലുയർന്നു. 51 കാരനായ ആൻഡ്രി രാജോലിന 2019 മുതൽ മഡഗാസ്കർ പ്രസിഡൻ്റാണ്. 2009 ലുണ്ടായ അട്ടിമറിയെത്തുടർന്ന് താത്ക്കാലിക സർക്കാരിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു.
ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് 31 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ. വ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യവും ജല, വൈദ്യുതി വിതരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലുള്ള അധികാരികളുടെ പരാജയവും പ്രതിഷേധക്കാരെ രോഷാകുലരാക്കുകയായിരുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ മഡഗാസ്കറിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യ നിലവാരത്തിൽ കുത്തനെ വർധനവുണ്ടായതായി ലോകബാങ്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
