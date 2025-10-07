ETV Bharat / international

അറുതിയില്ലാത്ത കൂട്ടക്കുരുതി, രക്തം മണക്കുന്ന രാപ്പകലുകള്‍; ഇസ്രയേലിന്‍റെ കണ്ണില്ലാ ക്രൂരത, പലസ്‌തീനില്‍ എരിഞ്ഞു തീർന്നത് രണ്ട് ആണ്ടുകള്‍

പശ്ചിമേഷ്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ട് വർഷം.

ISRAEL HAMAS WAR GAZA CONFICT ISRAEL BRUTALITY ഇസ്രയേല്‍ ഗാസ സംഘര്‍ഷം AFP
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം. പിന്നീട് ലോകം കേട്ടത് നിലവിളികളും അലർച്ചകളും മാത്രം. ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയിൽ വരെ രക്തം പുരണ്ട ആ ദിവസം ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. പശ്ചിമേഷ്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ട് വർഷം.

2023 ഒക്ടോബർ 7-നാണ് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. അതിൽ 1,000-ത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിന് മറുപടിയായി, ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ വൻ സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്‌തീനികളുടെ മരണത്തിനും മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗാസയിലെ യുദ്ധം ലബനൻ, സിറിയ, യെമൻ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു പിടിച്ചു. മിന്നൽ ആക്രമണം നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് യുദ്ധമായി മാറി. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നരക തുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. ഗാസയിലെ പലസ്‌തീൻ കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റും തകർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇസ്രയേൽ.

ISRAEL HAMAS WAR GAZA CONFICT ISRAEL BRUTALITY ഇസ്രയേല്‍ ഗാസ സംഘര്‍ഷം
ഖാൻ യൂനിസിലെ മവാസി പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ചാരിറ്റി അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം കാത്തുനിൽക്കുന്ന കുട്ടുകളും മുതിർന്നവരും (ETV Bharat)

ഗാസയിലെ ജീവിതാന്തരീക്ഷം തകർക്കുയെന്നതാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സാധാരണക്കാർക്കും അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും അനാവശ്യമായ ദോഷം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ആംനസ്‌റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഗാസയിലെ വ്യാപകമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങളെയും മറ്റും പലസ്‌തീനുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഉന്മൂലനത്തിൻ്റെയും വംശഹത്യയുടെയും ഭാഗമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സൈനിക നടപടികളുടെ ഫലമായാണ് നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതെന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ വാദത്തെ ഈ സംഘടനകൾ തള്ളിക്കളയുന്നതായും കാണാം.

ഹമാസിൻ്റെ സംഘടിത ആക്രമണം

ആയിരക്കണക്കിന് ഹമാസ് പ്രവർത്തകർ അതിർത്തി വേലി ലംഘിച്ച് അകത്ത് കടന്നു. ഹമാസ് നടത്തിയ മിന്നൽ ആക്രമണത്തിൽ 1,200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 250 പേർ ബന്ദികളാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പലസ്‌തീനികൾക്കെതിരായ വിനാശകരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇസ്രയേല്‍ തുടക്കമിട്ടത്. അങ്ങനെ, ഗാസയിൽ ഒരു മാനുഷിക ദുരന്തം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.

ISRAEL HAMAS WAR GAZA CONFICT ISRAEL BRUTALITY ഇസ്രയേല്‍ ഗാസ സംഘര്‍ഷം
ഗാസ നഗരത്തിലെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകള്‍ (ap)

വർഷങ്ങളായി വർധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെയും, നിരാശകളുടെയും, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഫലമായി മാറി ഈ ആക്രമണം. പലരെയും ബന്ദികളാക്കിയ ഹമാസ്, യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ മുന്നണി തുറന്നു. ഒരു പ്രധാന സ്വാധീനമായി മാറുകയും നിലവിലെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മരണം67,160
കുട്ടികൾ മാത്രം19,424
പട്ടിണി മൂലം മരിച്ചത്459
പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നവർ169,679
പലായനം ചെയ്‌തത്

90% പേർ

മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ

ഗാസയിൽ ഉണ്ടായ വ്യാപകമായ നാശവും സാധാരണക്കാരുടെ മരണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇസ്രയേൽ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്‌തുവെന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് വിമർശിച്ചു. ഈ നാശം വളരെ വലുതാണ്, അത് നിരവധി ആളുകളെ സ്ഥിരമായി കുടിയിറക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

2025 ജൂലൈയിൽ എഫ്എഒയും യുനോസാറ്റും നടത്തിയ ഉപഗ്രഹാധിഷ്‌ഠിത വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം, ഗാസയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഏകദേശം 86 ശതമാനവും നശിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും എണ്ണത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. മേഖലയിലെ കൃഷിയിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമായ ആഘാതമാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രതികരണം ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണവും നടത്തി. ഗാസയിലെ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ഈ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനവും പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി.

പ്രതീക്ഷയിൽ രാജ്യം; പ്രാർഥനയോടെ ലോകം

ഗാസയിലെ വിനാശകരമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസ് തയാറാക്കിയ സമാധാന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്രയേൽ, ഹമാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണം, ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഗാസയുടെ ഭാവി ഭരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.

ISRAEL HAMAS WAR GAZA CONFICT ISRAEL BRUTALITY ഇസ്രയേല്‍ ഗാസ സംഘര്‍ഷം
ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ ദെയ്ർ അൽ-ബലയിലെ ആശുപത്രിയ്‌ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ കുടുംബം (AP)

ഗാസയിലെ സമാധാന കരാർ തീരുമാനം ആയാൽ വിശാലമായ മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റ് സമാധാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നും മേഖലയെ പുനർനിർമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബോംബാക്രമണം നിർത്തണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ വ്യോമാക്രമണം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഈജിപ്‌തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരമാവധി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ചർച്ചകൾ നീണ്ടുനിൽക്കൂ എന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ചില ഹമാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ട്രംപിനും ക്രെഡിറ്റ്

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്‌ദുല്‍ ഫത്താഹ് എൽസിസി. വെടിനിർത്തൽ, ബന്ദികളുടെ തിരിച്ചുവരവ്, ഗാസയുടെ പുനർനിർമാണം, സമാധാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശാശ്വത സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും പാതകളാണെന്ന് അബ്‌ദുല്‍ ഫത്താഹ് പറഞ്ഞു.

Also Read: ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി; ചര്‍ച്ചക്കാര്‍ ഈജിപ്‌തില്‍, ചര്‍ച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ വേണമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL HAMAS WARGAZA CONFICTISRAEL BRUTALITYഇസ്രയേല്‍ ഗാസ സംഘര്‍ഷംTHE GAZA WAR ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.