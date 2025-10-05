ETV Bharat / international

സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയിലെ ആക്‌ടിവിസ്‌റ്റുകള്‍ നേരിട്ടത് 'മൃഗീയ പീഡനം'; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ

ഗാസയിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ പോയ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുടെ കപ്പൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകെ കൊടിയ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി.

SUmud Flotilla Activists (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 8:30 PM IST

ഇസ്‌താംബുൾ: ഗാസയിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ പോയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തകർ ഇസ്‌താംബുളിൽ നേരിട്ടത് കൊടിയ പീഡനം. സൈനിക കപ്പലുകൾ തങ്ങളെ തടഞ്ഞ് നിർത്തുക ആയിരുന്നുവെന്ന് ഇറ്റലിയിലെ പ്രാദേശിക കൗൺസിലർ പൗലോ റൊമാനോ വെളിപ്പെടുത്തി.

"ചില കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു. ആയുധധാരികളായ ആളുകൾ ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ പിടിച്ച് കരയിലെത്തിച്ചു. അവർ ഞങ്ങളെ മുട്ട് കുത്തി നിൽപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചു, ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്‌തു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല എന്ന കപ്പൽ ഗാസയിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടത്. കപ്പലിനെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തടഞ്ഞു വെയ്‌ക്കുകയും 400 ലധികം പേരെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള 13 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 137 പ്രവർത്തകരാണ് ഇസ്‌താംബുളിൽ എത്തിയത്. ഇവരിൽ 36പേർ തുർക്കി പൗരന്മാരാണ്.

45 ഓളം കപ്പലുകളുള്ള സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നവരിൽ സ്വീഡിഷ് കാലാവസ്ഥാ പ്രചാരകയായ ഗ്രേറ്റ തുൻബെർഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്‌ടിവിസ്‌റ്റുകളും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രയേലിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ അവർ തങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും റൊമാനോ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ പ്രവർത്തകർ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇസ്രയേലിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല എന്നും ലാൻഡ് ചെയ്‌ത സമയത്ത് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തങ്ങളെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുറത്തുകടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തടവിലാക്കുക ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലും നൽകിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"രാത്രിയിൽ അവർ വാതിൽ തുറക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ തോക്കുമായി ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്‌തു, ഞങ്ങളെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് പരിഗണിച്ചത്." റൊമാനോ പറഞ്ഞു.

സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ നേരിട്ട അക്രമം

"ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ അവർ പിന്നിൽ കെട്ടി, നടക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളിൽ ചിലരെ അവർ നിലത്ത് കിടത്തി, വെള്ളം നിഷേധിച്ചു, ചിലർക്ക് മരുന്ന് നിഷേധിച്ചു," മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള 28 കാരിയായ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തക ഇലിയ ബാൽക്കിസിൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ.

"ഗാസയിൽ നിന്ന് 55 മൈൽ (88 കിലോമീറ്റർ) അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കപ്പലിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് നരകതുല്യമായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയ രീതി ക്രൂരമായിരുന്നു, പലസ്‌തീനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ജനങ്ങളോട് നന്ദി" ഫ്ലോട്ടില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ ലോറെൻസോ ഡി അഗോസ്റ്റിനോ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരോട് കാണിച്ച നീതി നിഷേധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകളാണിത്.

സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകം ചാർട്ടർ ചെയ്‌ത ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഇസ്‌താംബൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. "ഹമാസ്–സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയിലെ 137 പ്രവർത്തകരെ തുർക്കിയിലേക്ക് നാടുകടത്തി"യെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്‌സിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അതേസമയം, തുർക്കി,പ ലസ്‌തീൻ പതാകകൾ വീശിയും ഇസ്രയേലികളെ കൊലപാതകികള്‍ എന്ന് ആക്രോശിച്ചും ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇസ്‌താംബൂളിലെ വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ കാത്തിരുന്നിരുന്നു. സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേൽ ഫ്ലോട്ടില്ലയെ തടഞ്ഞതിനെ "ഭീകരപ്രവർത്തനം" എന്ന് തുർക്കി അപലപിക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാൻ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരെ 'മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ശബ്‌ദം നൽകിയ ധീരരായ വ്യക്തികൾ' എന്ന് പ്രശംസിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. തങ്ങളുടെ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തുർക്കി ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

Also Read: ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം കാറ്റിൽ പറത്തി ഇസ്രയേൽ; ഗാസയിൽ വീണ്ടും നരനായാട്ട്, 57 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

