ഗാസയ്ക്ക് ഇനി മോചനം; യുദ്ധം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക ഉറപ്പുനൽകിയെന്ന് ഹമാസ്
യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, ഗാസ ആര് ഭരിക്കും ? ഹമാസ് നിരായുധരാകുമോ? തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്.
Published : October 10, 2025 at 1:15 PM IST
കെയ്റോ: ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ഹമാസ് തടവിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ഇസ്രയേൽ അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് അവസാനമാവുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് വർഷത്തെ വിനാശകരമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിത്.
പതിനായിരക്കണക്കിന് പാലസ്തീനികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും, ഗാസയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു യുദ്ധമാണ് മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം അവസാനിക്കാൻ പോവുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. സർക്കാർ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിക്കണമെന്ന് കരാറിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനുമായി, ഏകദേശം 200 സൈനികരെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇസ്രയേലിന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ 24 മണിക്കൂർ സമയമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഗാസ ആര് ഭരിക്കും? ഹമാസ് നിരായുധരാകുമോ? തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബർ 7 ന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഹമാസ് ആരംഭിച്ച യുദ്ധം, മേഖലയിലെ മറ്റ് സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയായിരുന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമായി.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇരകൾ
ഹമാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ഏകദേശം 1,200 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 251 പേർ ബന്ദികളായി. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗാസയിൽ 67,000-ത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 170,000ത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില് പകുതിയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇസ്രയേൽ 2,000 പലസ്തീൻ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുക, ഈജിപ്തുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വഴി തുറക്കുക, സഹായം അനുവദിക്കുക, ഗാസയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹമാസ് നേതാവ് അൽ-ഹയ്യ രംഗത്ത് വന്നു.
ഇസ്രയേൽ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മോചിപ്പിക്കുമെന്നും ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യ പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പിൻവാങ്ങലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടില്ല. യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടവും മധ്യസ്ഥരും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹമാസും മറ്റ് പലസ്തീൻ വിഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും അൽ-ഹയ്യ പറഞ്ഞു.
ഗാസ നിവാസികളുടെ പ്രതികരണം
തെക്കൻ ഗാസ നഗരമായ ഖാൻ യൂനിസിൽ, വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തോടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതികരണം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ദുഃഖവും ആശ്വാസവും ഇടകലർന്ന സമ്മിശ്ര ഭാവങ്ങളോടെയാണ് ആളുകൾ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചത്. "ഞാൻ സന്തോഷവാനും അസന്തുഷ്ടനുമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു," -ഗാസ നിവാസിയായ മുഹമ്മദ് അൽ-ഫറ പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വരാനിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.... ഞങ്ങൾ തിരികെ പോകുന്നതോ മടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ പ്രദേശങ്ങൾ വാസയോഗ്യമല്ല" -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ, ട്രംപ് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടവരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ട്രംപ് വാക്ക് നൽകുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, ഗാസയിൽ നിന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിൻവാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഹമാസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മോചിപ്പിക്കും. തടവിലുള്ള 48 ബന്ദികളിൽ 20 പേർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇസ്രയേൽ തടവുകാരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് എതിർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ 24 മണിക്കൂർ സമയം നൽകുകയും ചെയ്യും.
