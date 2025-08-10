ഗാസ: ശനിയാഴ്ച ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ 37 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസയിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 30 പേർ സഹായം കാത്തുനിന്ന സാധാരണക്കാരാണ്. വടക്കൻ ഗാസയിലെ സഹായ വിതരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിർത്തി ക്രോസിംഗിന് സമീപം ഒത്തുകൂടിയവർക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 200 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് വക്താവ് മഹ്മൂദ് ബസാൽ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ മധ്യ ഗാസയിലെ ഒരു സഹായ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം ഒത്തുകൂടിയ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെടുകയും 30 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മധ്യ ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങളിലും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ബസാൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തെക്കൻ നഗരമായ ഖാൻ യൂനിസിന് സമീപം നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗാസയിലെ ഭക്ഷ്യ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീനികളാണ് ദിവസവും എത്തുന്നത്. ഇതിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും പിന്തുണയുള്ള ഗാസ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നാല് വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്.
രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഗാസക്ക് മേൽ ഇസ്രയേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങള് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും മരുന്നുകളുടെയും ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായി. ആശുപത്രികളിലെ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ധനം പോലും ലഭ്യമല്ല.
പ്രദേശത്തെ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ബന്ദികളാക്കുന്നവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സമ്മർദം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഗാസ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഓപ്പറേഷനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.
ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങള് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ സൈനിക ഉന്നതരിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും ഉണ്ടായിട്ടും നെതന്യാഹു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഹമാസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ 61,000-ത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2023-ൽ ഇസ്രയേലിനെതിരായ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിൽ 1,219 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
