ജറുസലം: ഗാസ സിറ്റി പൂര്ണമായും ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിന്റെ പിടിയിലമര്ന്നൂവെന്ന് യുഎന് ഏജന്സിയായ ദി ഇന്റെഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് (ഐപിസി). ഗാസയില് വേഗത്തില് സഹായം എത്തിക്കുകയും വെടിനിര്ത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കില് സെപ്റ്റംബറോടെ തെക്കന് മേഖലയും മുഴുപട്ടിണിയിലാകും. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഇന്നലെ 2 പേര് കൂടി ഗാസയില് മരിച്ചു.
ഗാസയില് കൊടും പട്ടിണിയാണെന്ന് ഐപിസി നേരത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒരു മേഖലയില് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം യുഎന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇസ്രയേല് മുന്നോട്ട് പോയാല് സ്ഥിതി ഇനിയും വഷളാകും.
ഹമാസ് കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കില് ഇസ്രയേല് ഇനിയും ആക്രമണം കൂടുതല് കടുപ്പിക്കും. ഗാസ സിറ്റിയായ റഫയും ബെയ്ത് ഹനൂനും തകര്ത്തത് പോലുള്ള ആക്രമണങ്ങള് തുടരുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേല് കാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു.
യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കാലത്ത് ഗാസ സിറ്റിയില് ഏകദേശം 7 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് പില്ക്കാലത്ത് നിരവധി പേര് സംഘര്ഷത്തില് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി ജനങ്ങള് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയുമാണുണ്ടായത്. മറ്റ് നിരവധി പേരാകട്ടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കാതെയും മരിച്ചു.
യുദ്ധം കാരണം ഗാസയിലെ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം തകര്ന്നതും അവിടേക്കുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ഇസ്രയേല് തടഞ്ഞതുമാണ് ക്ഷാമത്തിനുള്ള കാരണം. അതേസമയം ഗാസയില് ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പട്ടിണിയും ഇല്ലെന്നും ഇത് ഹമാസ് പരത്തുന്ന നുണപ്രചാരണമാണെന്നും ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മാത്രമുണ്ടായ ബോംബ് ആക്രമണത്തില് 71 പലസ്തീനുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
