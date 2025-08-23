ETV Bharat / international

ഗാസയില്‍ കൊടും പട്ടിണി; നടപടി വേണമെന്ന് ഐപിസി, ഇന്നലെ രണ്ട് പേര്‍ കൂടി മരിച്ചു - GAZA CITY STARVATION CRISIS

ഗാസയില്‍ കൊടും പട്ടിണിയാണെന്ന് ദി ഇന്‍റെഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ്‌ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍ നേരത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

GAZA CITY STARVATION CRISIS GAZA ISRAEL CONFLICT ഇസ്രയേല്‍ ഗാസ സംഘര്‍ഷം STARVATION IN GAZA CITY
Palestinians struggle to get donated food at a community kitchen in Gaza City. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 7:36 AM IST

1 Min Read

ജറുസലം: ഗാസ സിറ്റി പൂര്‍ണമായും ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിന്‍റെ പിടിയിലമര്‍ന്നൂവെന്ന് യുഎന്‍ ഏജന്‍സിയായ ദി ഇന്‍റെഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ്‌ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍ (ഐപിസി). ഗാസയില്‍ വേഗത്തില്‍ സഹായം എത്തിക്കുകയും വെടിനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തില്ലെങ്കില്‍ സെപ്‌റ്റംബറോടെ തെക്കന്‍ മേഖലയും മുഴുപട്ടിണിയിലാകും. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഇന്നലെ 2 പേര്‍ കൂടി ഗാസയില്‍ മരിച്ചു.

ഗാസയില്‍ കൊടും പട്ടിണിയാണെന്ന് ഐപിസി നേരത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒരു മേഖലയില്‍ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം യുഎന്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇസ്രയേല്‍ മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ സ്ഥിതി ഇനിയും വഷളാകും.

ഹമാസ്‌ കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ ഇസ്രയേല്‍ ഇനിയും ആക്രമണം കൂടുതല്‍ കടുപ്പിക്കും. ഗാസ സിറ്റിയായ റഫയും ബെയ്‌ത് ഹനൂനും തകര്‍ത്തത് പോലുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേല്‍ കാറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുദ്ധത്തിന്‍റെ പ്രാരംഭ കാലത്ത് ഗാസ സിറ്റിയില്‍ ഏകദേശം 7 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പില്‍ക്കാലത്ത് നിരവധി പേര്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി ജനങ്ങള്‍ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയുമാണുണ്ടായത്. മറ്റ് നിരവധി പേരാകട്ടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കാതെയും മരിച്ചു.

യുദ്ധം കാരണം ഗാസയിലെ ഭക്ഷ്യോത്‌പാദനം തകര്‍ന്നതും അവിടേക്കുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ഇസ്രയേല്‍ തടഞ്ഞതുമാണ് ക്ഷാമത്തിനുള്ള കാരണം. അതേസമയം ഗാസയില്‍ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പട്ടിണിയും ഇല്ലെന്നും ഇത് ഹമാസ് പരത്തുന്ന നുണപ്രചാരണമാണെന്നും ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മാത്രമുണ്ടായ ബോംബ്‌ ആക്രമണത്തില്‍ 71 പലസ്‌തീനുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Also Read: "ആക്രമിക്കാതെ യുദ്ധം ജയിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്"; സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ യുക്രെയ്‌നിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി ട്രംപ്

ജറുസലം: ഗാസ സിറ്റി പൂര്‍ണമായും ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിന്‍റെ പിടിയിലമര്‍ന്നൂവെന്ന് യുഎന്‍ ഏജന്‍സിയായ ദി ഇന്‍റെഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ്‌ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍ (ഐപിസി). ഗാസയില്‍ വേഗത്തില്‍ സഹായം എത്തിക്കുകയും വെടിനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തില്ലെങ്കില്‍ സെപ്‌റ്റംബറോടെ തെക്കന്‍ മേഖലയും മുഴുപട്ടിണിയിലാകും. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഇന്നലെ 2 പേര്‍ കൂടി ഗാസയില്‍ മരിച്ചു.

ഗാസയില്‍ കൊടും പട്ടിണിയാണെന്ന് ഐപിസി നേരത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒരു മേഖലയില്‍ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം യുഎന്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇസ്രയേല്‍ മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ സ്ഥിതി ഇനിയും വഷളാകും.

ഹമാസ്‌ കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ ഇസ്രയേല്‍ ഇനിയും ആക്രമണം കൂടുതല്‍ കടുപ്പിക്കും. ഗാസ സിറ്റിയായ റഫയും ബെയ്‌ത് ഹനൂനും തകര്‍ത്തത് പോലുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേല്‍ കാറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുദ്ധത്തിന്‍റെ പ്രാരംഭ കാലത്ത് ഗാസ സിറ്റിയില്‍ ഏകദേശം 7 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പില്‍ക്കാലത്ത് നിരവധി പേര്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി ജനങ്ങള്‍ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയുമാണുണ്ടായത്. മറ്റ് നിരവധി പേരാകട്ടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കാതെയും മരിച്ചു.

യുദ്ധം കാരണം ഗാസയിലെ ഭക്ഷ്യോത്‌പാദനം തകര്‍ന്നതും അവിടേക്കുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ഇസ്രയേല്‍ തടഞ്ഞതുമാണ് ക്ഷാമത്തിനുള്ള കാരണം. അതേസമയം ഗാസയില്‍ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പട്ടിണിയും ഇല്ലെന്നും ഇത് ഹമാസ് പരത്തുന്ന നുണപ്രചാരണമാണെന്നും ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മാത്രമുണ്ടായ ബോംബ്‌ ആക്രമണത്തില്‍ 71 പലസ്‌തീനുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Also Read: "ആക്രമിക്കാതെ യുദ്ധം ജയിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്"; സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ യുക്രെയ്‌നിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി ട്രംപ്

For All Latest Updates

TAGGED:

GAZA CITY STARVATION CRISISGAZA ISRAEL CONFLICTഇസ്രയേല്‍ ഗാസ സംഘര്‍ഷംSTARVATION IN GAZA CITYGAZA CITY STARVATION CRISIS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.