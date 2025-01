ETV Bharat / international

ഗാസയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍, ആവശ്യമെങ്കില്‍ യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്‌താവന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ നിലവില്‍ വരാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കേ - GAZA CEASEFIRE SET TO START TODAY

Destroyed buildings by Israeli bombardments as seen inside the Gaza Strip from southern Israel, Thursday, Jan. 16, 2025 ( AP )