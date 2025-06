ETV Bharat / international

പ്രാദേശിക അസ്ഥിരതയുടെയും ഭീകരതയുടെയും പ്രധാന ഉറവിടം ഇറാന്‍; ഇസ്രയേലിനുള്ള പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച് ജി7 - G7 SUMMIT IN CANADA

Israel border police officers walk at the entrance of a residential building hit by a missile launched from Iran ( ETV Bharat )