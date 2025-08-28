ETV Bharat / international

'ട്രംപിനെ വധിക്കും, ഇസ്രയേൽ തകരും, ന്യൂക്ക് ഇന്ത്യ'; അമേരിക്കയിലെ സ്‌കൂള്‍ വെടിവയ്പ്പില്‍ ഞെെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തല്‍ - MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING

23 കാരനായ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ വെടിയുതിർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിൽ 'മാഷാ അല്ലാഹ്' എന്നും 'ഇസ്രയേൽ തകരണം' എന്നും എഴുതിയിരുന്നതായി പത്രപ്രവർത്തക ലോറ ലൂമർ പറഞ്ഞു.

MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING UPDATES ANNUNCIATION CATHOLIC SCHOOL US SCHOOL VIOLENCE NUKE INDIA ON SHOOTER GUN
Law enforcement officers search the nearby neighborhood to clear the area after a shooting at Annunciation Catholic Church in Minneapolis (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മിനിയാപോളീസിലെ അനൺസിയേഷൻ കാത്തലിക് സ്‌കൂളിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. അക്രമിയുടെ തോക്കിൽ 'ന്യൂക്ക് ഇന്ത്യ' എന്ന് എഴുതിയതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 23 കാരനായ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ വെടിയുതിർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിൽ 'മാഷാ അല്ലാഹ്' എന്നും 'ഇസ്രയേൽ തകരും', 'ട്രംപിനെ വധിക്കും' എന്നും എഴുതിയിരുന്നതായി പത്രപ്രവർത്തക ലോറ ലൂമർ പറഞ്ഞു. "ന്യൂക്ക് ഇന്ത്യ" എന്ന പ്രയോഗം ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നാശത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വേഷകരമായ മുദ്രാവാക്യമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"മിനസോട്ടയിലെ സ്‌കൂളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ്റെ തോക്കിൽ "മാഷാ അല്ലാഹ്", "ന്യൂക്ക് ഇന്ത്യ" "ഇസ്രയേൽ തകരും" "ട്രംപിനെ വധിക്കും" എന്നും എഴുതിയിരുന്നു. ഇയാൾ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ, ജൂത വിരുദ്ധ പ്രചാരകനാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു," അമേരിക്കൻ ആക്‌ടിവിസ്‌റ്റും പത്രപ്രവർത്തകയുമായ ലോറ ലൂമർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ബുധനാഴ്‌ച മിനിയാപോളീസിലെ അനൺസിയേഷൻ കാത്തലിക് സ്‌കൂളിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനേഴിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമായും കത്തോലിക്കാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും എഫ്ബിഐ ഡയറക്‌ടർ കാശ്‌ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. "ആക്രമണം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമായും കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതുമാണ്. എഫ്ബിഐ സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്." കാശ്‌ പട്ടേൽ എക്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

സംഭവ സ്ഥലം സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ

ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പൊലീസ്, എഫ്ബിഐ, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹൗസ് സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസിനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഗവർണർ ടിം വാൾസും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതായി അറിയിച്ചു.

ആക്രമണം നടത്തിയ യുവാവ് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കിയെന്ന് മിനിയാപോളീസ് പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. കിൻഡർഗാർട്ടൻ മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളിൽ അക്രമിയായ യുവാവ് ജനാലകൾ വഴി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ പ്രാർഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് അക്രമി വെടിവച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ തനിച്ചായിരുന്നുവെന്നും സ്‌കൂളിലെ മറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഒഴിപ്പിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ മിനിയാപോളീസിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പാണിത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ALSO READ: യുഎസ് സ്‌കൂളിൽ വെടിവയ്പ്പ്; അക്രമിയുൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 20 പേർക്ക് പരിക്ക്

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മിനിയാപോളീസിലെ അനൺസിയേഷൻ കാത്തലിക് സ്‌കൂളിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. അക്രമിയുടെ തോക്കിൽ 'ന്യൂക്ക് ഇന്ത്യ' എന്ന് എഴുതിയതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 23 കാരനായ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ വെടിയുതിർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിൽ 'മാഷാ അല്ലാഹ്' എന്നും 'ഇസ്രയേൽ തകരും', 'ട്രംപിനെ വധിക്കും' എന്നും എഴുതിയിരുന്നതായി പത്രപ്രവർത്തക ലോറ ലൂമർ പറഞ്ഞു. "ന്യൂക്ക് ഇന്ത്യ" എന്ന പ്രയോഗം ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നാശത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വേഷകരമായ മുദ്രാവാക്യമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"മിനസോട്ടയിലെ സ്‌കൂളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ്റെ തോക്കിൽ "മാഷാ അല്ലാഹ്", "ന്യൂക്ക് ഇന്ത്യ" "ഇസ്രയേൽ തകരും" "ട്രംപിനെ വധിക്കും" എന്നും എഴുതിയിരുന്നു. ഇയാൾ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ, ജൂത വിരുദ്ധ പ്രചാരകനാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു," അമേരിക്കൻ ആക്‌ടിവിസ്‌റ്റും പത്രപ്രവർത്തകയുമായ ലോറ ലൂമർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ബുധനാഴ്‌ച മിനിയാപോളീസിലെ അനൺസിയേഷൻ കാത്തലിക് സ്‌കൂളിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനേഴിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമായും കത്തോലിക്കാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും എഫ്ബിഐ ഡയറക്‌ടർ കാശ്‌ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. "ആക്രമണം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമായും കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതുമാണ്. എഫ്ബിഐ സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്." കാശ്‌ പട്ടേൽ എക്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

സംഭവ സ്ഥലം സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ

ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പൊലീസ്, എഫ്ബിഐ, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹൗസ് സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസിനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഗവർണർ ടിം വാൾസും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതായി അറിയിച്ചു.

ആക്രമണം നടത്തിയ യുവാവ് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കിയെന്ന് മിനിയാപോളീസ് പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. കിൻഡർഗാർട്ടൻ മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളിൽ അക്രമിയായ യുവാവ് ജനാലകൾ വഴി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ പ്രാർഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് അക്രമി വെടിവച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ തനിച്ചായിരുന്നുവെന്നും സ്‌കൂളിലെ മറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഒഴിപ്പിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ മിനിയാപോളീസിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പാണിത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ALSO READ: യുഎസ് സ്‌കൂളിൽ വെടിവയ്പ്പ്; അക്രമിയുൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 20 പേർക്ക് പരിക്ക്

For All Latest Updates

TAGGED:

MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING UPDATESANNUNCIATION CATHOLIC SCHOOLUS SCHOOL VIOLENCENUKE INDIA ON SHOOTER GUNMINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.