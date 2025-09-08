ഫ്രാൻസിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറി; പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസ്വ ബെയ്റോ രാജി വച്ചു
ചെലവുചുരുക്കൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതാണ് രാജിക്ക് കാരണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ രാജി വച്ച അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബെയ്റോ
Published : September 8, 2025 at 11:44 PM IST
പാരിസ്: ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻ്റിൽ നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസ്വ ബെയ്റോ പുറത്തേക്ക്. രാജ്യത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറി. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലായി പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തുവിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, ഒമ്പത് മാസത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷമാണ് ബെയ്റോ രാജി സമർപ്പിച്ചത്. 44 ബില്യൺ യൂറോയുടെ ചെലവുചുരുക്കൽ പദ്ധതിക്കെതിരേ നാഷണൽ അസംബ്ലി വോട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വന്നത്. 2017ൽ മാക്രോൺ പ്രസിഡൻ്റായ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന ആറാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ബെയ്റൂ.
സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായി
ഫ്രാൻസ്വ ബെയ്റോ അവതരിപ്പിച്ച 44 ബില്യൺ യൂറോയുടെ ചെലവുചുരുക്കൽ പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. രണ്ട് പൊതു അവധികൾ റദ്ദാക്കുക, സർക്കാർ ചെലവുകൾ മരവിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതിക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം സഭയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഫ്രാൻസ്വ ബെയ്റോക്കെതിരെ 364 എംപിമാർ വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസാകാൻ 280 വോട്ടുകൾ മതിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി 194 പേർ മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മിഷേൽ ബാർണിയർക്കും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സമാനമായി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുക എന്നത് മാക്രോണിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു, നീതിന്യായ മന്ത്രി ജെറാൾഡ് ഡാർമനിൻ എന്നിവരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ഈ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത ഫ്രാൻസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ കടപ്പത്രങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഗ്രീസ്, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ യൂറോസോൺ കട പ്രതിസന്ധിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുക്കളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജിഡിപി കമ്മി ഫ്രാൻസിനാണ്. കൂടാതെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക റേറ്റിങ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. റേറ്റിങ് ഏജൻസികളായ ഫിച്ച്, മൂഡീസ്, എസ്&പി ഗ്ലോബൽ എന്നിവ ഫ്രാൻസിൻ്റെ റേറ്റിങ് പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ നാഷണൽ റാലി നേടിയ വിജയം മാക്രോണിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അപ്രതീക്ഷിതമായി പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാക്രോണിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിനും തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തിനും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻ്റിനെ ശിഥിലമാക്കി.
പ്രതിഷേധങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു
അവിശ്വാസ പ്രമേയ വോട്ടിങ്ങിന് മുൻപ് ഫ്രാൻസ്വ ബെയ്റോ എംപിമാരോടായി പറഞ്ഞത് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, എന്നാൽ യാഥാർഥ്യത്തെ മായ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 'എല്ലാം തടയുക' (Bloquons tout) എന്ന പേരിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 18ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
മാക്രോണിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ
സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങൾ, ടെക്നോക്രാറ്റുകൾ എന്നിവരുമായി കൈകോർക്കുക എന്നതാണ് മാക്രോണിന് മുന്നിലുള്ള വഴികൾ. എന്നാൽ, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പുതിയ സർക്കാരിന് പാർലമെൻ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കില്ലെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം പാർലമെൻ്റ് പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെങ്കിലും മാക്രോൺ ഈ ആവശ്യം തള്ളി. അടുത്ത പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ നാഷണൽ റാലിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു സർവേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും തങ്ങളുടെ നേട്ടമായി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്
ഫ്രാൻസിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവായ മറീൻ ലെ പെൻ ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്, ഇതൊരു പ്രേത സർക്കാരിൻ്റെ ദുരിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണെന്നാണ്. മാക്രോൺ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടതുപക്ഷ നേതാവായ മത്തീൽ പാണോ ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പുറത്തുപോകൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണെന്നും പറഞ്ഞു.
