ലിബിയൻ ഏകാധിപതിയിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയ കേസ്: ഫ്രഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് സർക്കോസിക്ക് 5 വർഷം തടവുശിക്ഷ
2007ലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ലിബിയൻ ഏകാധിപതി മുഅമ്മർ ഗദ്ദാഫിയിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയ കേസിലാണ് വിധി.
By ANI
Published : September 25, 2025 at 8:21 PM IST
പാരീസ്: ഫ്രാൻസിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് സർക്കോസിക്ക് അഞ്ചു വർഷം തടവുശിക്ഷ. 2007ലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ലിബിയൻ നേതാവ് മുഅമ്മർ ഗദ്ദാഫിയുടെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം കൈപ്പറ്റിയ കേസിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പാരീസ് ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ വിധി.
70കാരനായ സർക്കോസിയെ അനധികൃത പ്രചാരണ ഫണ്ടിങ്ങും നിഷ്ക്രിയ അഴിമതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടതി ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ, കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പീൽ നൽകിയാലും സർക്കോസിക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. 2007നും 2012നും ഇടയിൽ ഫ്രാൻസിനെ നയിച്ച അദ്ദേഹം 2017ൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ആരോപണങ്ങളും നിഷേധവും
അന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന സർക്കോസി, ഒറ്റപ്പെട്ട ലിബിയൻ സർക്കാരിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനു പകരമായി പ്രചാരണ ഫണ്ടിങ്ങിനു വേണ്ടി ഗദ്ദാഫിയുമായി 2005ൽ ഒരു കരാറുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങൾ സർക്കോസി നിഷേധിച്ചു. ഈ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മറ്റു പ്രതികളും തെളിവുകളും
സർക്കോസിയുടെ അടുത്ത അനുയായികളായിരുന്ന മുൻ മന്ത്രിമാരായ ക്ലോഡ് ഗ്യൂവാൻ്റ്, ബ്രൈസ് ഹോർട്ടഫ്യൂക്സ് എന്നിവരെയും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനക്ക് ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, മറ്റു കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഒഴിവാക്കി. സർക്കോസിയുടെ 2007ലെ പ്രചാരണത്തിനു ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എറിക് വോർത്ത് ഈ കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടു.
പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ തൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ലിബിയൻ അധികാരികളെ സമീപിക്കാനും സാമ്പത്തിക സഹായം തേടാനും സർക്കോസി തൻ്റെ അടുത്ത സഹായികളെയും രാഷ്ട്രീയ അനുഭാവികളെയും അനുവദിച്ചുവെന്ന് ജഡ്ജി നതാലി ഗവരിനോ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, അനധികൃത ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ സർക്കോസിക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിച്ചുവെന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.
2011ൽ ഒരു ലിബിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയും ഗദ്ദാഫിയും തന്നെ സർക്കോസിയുടെ 2007ലെ പ്രചാരണത്തിനു ലിബിയ രഹസ്യമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യൂറോ നൽകിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേസിൻ്റെ തുടക്കം. 2012ൽ ഫ്രഞ്ച് അന്വേഷണ സ്ഥാപനമായ മീഡിയപാർട്ട് 50 ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ ധനസഹായ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലിബിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ മെമ്മോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ രേഖ വ്യാജമാണെന്ന് സർക്കോസി പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ അദ്ദേഹം അപകീർത്തിക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഏഴ് മുൻ ലിബിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികൾ, സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റ രേഖകൾ, ഗ്യൂവാൻ്റ്, ഹോർട്ടഫ്യൂക്സ് എന്നിവർ ലിബിയ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ രേഖകൾ, 2012ൽ വിയന്നയിലെ ഡാന്യൂബ് നദിയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മുൻ ലിബിയൻ എണ്ണ മന്ത്രി ശുക്രി ഘാനത്തിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കുകൾ എന്നിവ വിചാരണയിൽ തെളിവുകളായി പരിഗണിച്ചുവെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗദ്ദാഫി ഭരണകൂടവുമായുള്ള 'അഴിമതി കരാറി'ൽ നിന്ന് സർക്കോസിക്ക് ബോധപൂർവം നേട്ടമുണ്ടായെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ വാദിച്ചു.
2011ലെ അറബ് വസന്തത്തിൽ നാറ്റോയുടെ സൈനിക ഇടപെടലിനിടെയാണ് ലിബിയൻ ഭരണാധികാരിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഈ ഇടപെടലിൽ സർക്കോസിക്ക് കീഴിലുള്ള ഫ്രാൻസ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.
മറ്റു കേസുകളും ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും
അധികാരം വിട്ട ശേഷം സർക്കോസി നിരവധി നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, അഴിമതിക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ടാഗിങ്ങോടെ സേവിച്ച് പിന്നീട് ഉപാധികളോടെയുള്ള മോചനം അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ, അനധികൃത പ്രചാരണ ധനസഹായം ഉൾപ്പെട്ട "ബൈഗ്മാലിയൻ അഫയർ" എന്ന കേസിൽ ഒരു വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയായ 'ലെജിയൻ ഓഫ് ഓണർ' സർക്കോസിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഫ്രാൻസിൻ്റെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും സ്വാധീനമുണ്ട്. പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി ഇപ്പോഴും സർക്കോസി ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന്.
