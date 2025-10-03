ETV Bharat / international

ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിക്കാൻ ആദ്യ വനിതാ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്; വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ പുതിയ നിയമനം

ലൈംഗിക പീഡന വിവാദങ്ങളിൽ സഭാ നേതാക്കൾ വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന വിവാദങ്ങള്‍ നിലനിൽക്കെയാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ഒരു സ്‌ത്രീ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്.

Sarah Mullally, the new Archbishop of Canterbury, spiritual leader of the world's 85 million Anglicans, speaks inside Canterbury Cathedral in Canterbury, England, Friday, Oct. 3, 2025. (AP)
ലണ്ടൻ: ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സാറാ മുല്ലലി. 1,400 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്രഥമ സ്ഥാനത്തേയ്‌ക്ക് ഒരു വനിത ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് നഴ്‌സിങ് ഓഫിസറായിരുന്നു 63 കാരിയായ മുല്ലലി.

ഒരു ദശാബ്‌ധത്തിലേറെയായി സഭയെ വേട്ടയാടുന്ന ലൈംഗിക പീഡന വിവാദങ്ങളിൽ സഭാ നേതാക്കൾ വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന വിവാദങ്ങള്‍ നിലനിൽക്കെയാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ഒരു സ്‌ത്രീ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളോടും എൽജിബിടിക്യു സമൂഹത്തോടും അവഗണന കാണിക്കുന്നു എന്നതുള്‍പ്പെടെ വിവാദങ്ങളെ സാറ മുല്ലലി ഇനി അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടിവരും.

1400 വർഷങ്ങളായി പുരുഷൻമാർ മാത്രം വഹിച്ചിരുന്ന പദവിയിലേക്ക് 105 പുരുഷൻമാർക്ക് ശേഷമാണ് മുല്ലലി എത്തുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ സമ്മർ ക്യാമ്പുകളിൽ വളണ്ടിയർമാർ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ശാരീരികവും ലൈംഗികവുമായ പീഡനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജസ്റ്റിൻ വെൽബിക്ക് രാജി വച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ലോകമെമ്പാടും 85 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ കൂട്ടായ്‌മയെ നയിക്കാൻ ഒരു വനിത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനമേൽക്കുക ആയിരുന്നു.

ക്രിസ്‌തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ആദ്യ വിളി എന്ന് കാൻ്റർബറി കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ സാറ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ വിഭജനം സൃഷ്‌ടിച്ച കുടിയേറ്റം, ദായാവധം നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിൽ പാർലമെൻ്റിലെ ചർച്ചകള്‍ എന്നിവയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ചിലത് എന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്രസംഗിച്ചു. ജൂത വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ദിനമായ യോം കിപ്പൂരിൽ, മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന സിനഗോഗ് ആക്രമണം "ഭയാനകമായ അക്രമം" എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു.

“നമ്മുടെ സമൂഹം വിള്ളലുകളിലൂടെ ഉയർന്നുവരുന്ന വിദ്വേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ദൈവം, കഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് അടുക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു സഭ എന്ന നിലയിൽ യഹൂദവിരുദ്ധതയ്‌ക്കെതിരെയും, ജൂത സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയാകാനും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷവും വംശീയതയും നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ കാൽ ഇടറിപ്പോയാലും നീ തലകുനിച്ചു വീഴുകയില്ല. കർത്താവ് നിന്നെ നിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു താങ്ങുന്നു എന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”- സാറ മുല്ലലി പ്രസംഗിച്ചു.

അതേസമയം മുല്ലള്ളിയുടെ നിയമനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറും കിങ് ചാൾസും രംഗത്തെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പള്ളികൾ, കത്തീഡ്രലുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ എന്നിവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 1994-ലാണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ പുരോഹിത നിയമിതയാകുന്നത്. 2015ൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബിഷപ്പിനെയും സഭ നിയമിച്ചിരുന്നു.

