വാഷിങ്ടണ്: പോപ്പ് സ്റ്റാറുകളും ഫുട്ബോള് കളിക്കാരും ബിഗ്ബോസ് താരങ്ങളുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇന്റര്നെറ്റില് പ്രശസ്തി നേടുന്നത്. എന്നാല് ദയാലുവായ ഒരു ന്യായാധിപനും ഇക്കൂട്ടത്തില് ഇടംപിടിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ മുനിസിപ്പല് ജഡ്ജി ഫ്രാങ്ക് കാപ്രിയോ ആണ് ജനകീയനായ ആ ന്യായാധിപന്. അദ്ദേഹം പാടുകയോ നൃത്തം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ട്വിറ്ററില് കിന്നാരം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അദ്ദേഹം കോടതി മുറിയില് ഇരിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് കേള്ക്കുകയും അവരെ മാന്യമായി പരിഗണിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
എണ്പത്തിയെട്ടാം വയസിലാണ് കാപ്രിയോ വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പാന്ക്രിയാറ്റിക് അര്ബുദം ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം ദീര്ഘകാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പക്ഷേ അദ്ദേഹം അടുത്തിടെയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴി അറിയിച്ചത്.അപ്പോഴും പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആരുടെയും പ്രാര്ത്ഥനയോ സഹതാപമോ ആവശ്യപ്പെട്ടുമില്ല.
കോട്ട് ഇന് പ്രൊവിഡന്സ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതി മുറി സംബന്ധിച്ച ടെലിവിഷന് പരിപാടി ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളവര് അത് എന്ത് കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാര് ഓണ്ലൈനില് കാണുന്നു എന്നതിന് ഉത്തരം നല്കും.
രക്ഷിതാക്കളുടെ കേസുകളില് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കും മുമ്പ് അവരുടെ മക്കളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടില് മൂന്നാമത്തെ മക്കളില് രണ്ടാമത്തെ ആളായി ജനിച്ച ഈ ബാലന് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞൊരു തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജനങ്ങളെ മറന്നിരുന്നില്ല. നീതി എല്ലാവര്ക്കും ലഭ്യമാകണം എന്നതായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. അമേരിക്കയിലെ 90 ശതമാനം താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരും ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, നിയമവിരുദ്ധമായ ഒഴിപ്പിക്കല്, മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്, ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങള് തുടങ്ങിയ വയ്ക്ക് മാത്രമായുള്ള നിയമപോരാട്ടങ്ങള്ക്കായി ചെലവിടുന്നു.
നാല്പ്പത് വര്ഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം 2023ലാണ് പ്രൊവിഡന്സ് മുനിസിപ്പല് കോടതിയില് നിന്ന് വിരമിച്ചത്. ആ സമയത്ത് സഹാനുഭൂതിയുടെ പ്രതീകമായാണ് അദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിച്ചത്.
പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ഭര്ത്താവും പിതാവും മുത്തച്ഛനും സുഹൃത്തും ഒക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള് പറഞ്ഞു.
പിഴ ഒടുക്കാന് പണമില്ലാതെ വരുന്ന പ്രതികളുടെ യഥാര്ത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ജഡ്ജ് ഫ്രാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്ന വീഡിയോകള് സഹജീവികളോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സിറ്റി ഓഫ് പ്രൊവിഡന്സില് ഹൈസ്കൂള് അധ്യാപകനായാണ് ഫ്രാങ്ക് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. സായാഹ്ന ക്ലാസുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നിയമ ബിരുദം സ്വന്തമാക്കിയത്.