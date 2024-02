സോൾ: അമേരിക്കയുടെ എഫ്-16 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുവീണു. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനത്തിൽ നിന്നും പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു (F-16 fighter jet crashes in South Korean sea).

പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 8.41ന് സോളിന് 180 കിലോമീറ്റർ അകലെ കടലിലാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്. തകർന്ന വിമാനത്തിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് പൈലറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന പൈലറ്റിനെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

പൈലറ്റിന്‍റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും, അപകട കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ അധികൃതരും, യു.എസ് അധികൃതരും അറിയിച്ചു.

രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെയും, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെയും അപകടമാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ എട്ടാം ഫൈറ്റർ വിഭാഗത്തിലെ എഫ്-16 വിമാനം കടലില്‍ തകര്‍ന്നു വീണിരുന്നു (In the second crash of the aircraft in less than two months).

കൂടാതെ മേയിൽ 51-ാം ഫൈറ്റർ വിഭാഗത്തിലെ എഫ്-16 വിമാനവും സോളിന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ പ്യോങ്‌ടേക്കിലെ ഒസാൻ എയർ ബേസിന് സമീപം തകർന്നു വീണിരുന്നു.