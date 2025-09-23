ETV Bharat / international

സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍, ഒടുവില്‍ നാടണയാനാകാതെ മരണം...!

പ്രവാസികള്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

Representational Image (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 10:51 AM IST

3 Min Read
റെ സ്വപ്‌നങ്ങളുമായി കടല്‍ കടന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെത്തിയ തെലങ്കാനയിലെ കൊരുത്ലയിൽ നിന്നുള്ള 46 കാരനായ ശ്രീരാമുല ശ്രീധർ നാട്ടിലെത്താൻ നിമിഷ നേരം ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് പിന്നാലെ നാട്ടിലെത്താൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെ വിമാനത്തില്‍ വച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയാഘാതം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പെണ്‍മക്കള്‍ക്കും ഭാര്യയ്‌ക്കും ഇനി നിരാശ മാത്രം ബാക്കി. ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ട തെലങ്കാനയില്‍ നിന്നുള്ള ശ്രീരാമുല ഒരു പ്രവാസ ലോകത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

കേരളം, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരുടെ പ്രധാന തൊഴില്‍ ആശ്രയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍. എന്നാല്‍, പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയില്‍ ഇക്കാലത്ത് അകാല മരണങ്ങളും വര്‍ധിച്ചു വരികയാണ്. അശ്രദ്ധയും കൃത്യമായ ആരോഗ്യ പരിചരണവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. യുവാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഹൃദയാഘാതമൂലം ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ വച്ച് മരണപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം ഏറെയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവാസികള്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

തെലങ്കാനയിലെ കൊരുത്ലയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീരാമുല ശ്രീധരിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പ്രവാസികളും ഹൃദയാഘാതം മൂലവും മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ മൂലവും മരണപ്പെടുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നു. കൊരുത്ല ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 3.5 ലക്ഷം ആളുകൾ യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഇവരില്‍ 57 ശതമാനത്തിലധികവും പേര്‍ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് (സിഇഎസ്) അടുത്തിടെ നടത്തിയ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ വിജയ് കൊറയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന സർവേ പ്രകാരം തെലങ്കാനയിലുള്ള നിരവധി പേര്‍ യുഎഇയിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. തെലങ്കാനയിലെ മറ്റ് ജില്ലകളായ ജഗ്‌തിയാൽ, രാജന്ന സിരിസില്ല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളില്‍ 11.4 ശതമാനം പേർ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ നേരിടുന്നു.

പണമില്ലാത്തതിനാല്‍ ചികിത്സ തേടുന്നില്ല, പ്രവാസികളുടേത് ദുരിത ജീവിതം

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് പല പ്രവാസികളും ഗള്‍ഫ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലി തേടി പോകുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗം പ്രവാസികളും ഏകാന്തതയും സമ്മർദ്ദവും നേരിടുന്നവരാണെന്ന് സര്‍വേയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇവര്‍ക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും സര്‍വേയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകാത്തതിനാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അസുഖം ബാധിക്കുന്നവർ ചെലവ് ഓര്‍ത്ത് ചികിത്സ തേടുന്നില്ലെന്ന് സര്‍വേയില്‍ പറയുന്നു. രോഗികളായ തൊഴിലാളികളിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികവും ശരിയായ വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് സർവേയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വീട്ടില്‍ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന മരുന്നുകളെയാണ് ഇവര്‍ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്.

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിർമാണ മേഖലയിലെ പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ 48 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ചൂട് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാല്‍ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് നിർജ്ജലീകരണം, ചർമ്മ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, പുറം, സന്ധി വേദന, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, വൃക്കരോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ വർഷം മാർച്ച് വരെ തെലങ്കാനയില്‍ നിന്നുള്ള 169 പ്രവാസികള്‍ മരിച്ചു, ഇതിൽ 70 ൽ അധികം പേർ സംയുക്ത ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലമാണ് ഭൂരിഭാഗം പ്രവാസികളും മരിച്ചത്.

ഇത്തരം മരണങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം?

പ്രവാസിക്കള്‍ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് ജഗിത്യാലയിലെ ഫിസിഷ്യൻ ഡോ. വേണുബാബു മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. “പ്രവാസികള്‍ കൂടുതല്‍ മാംസവും ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണക്രമവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവർ സമീകൃതാഹാരം സ്വീകരിക്കണം, അവരുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കണം, കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ തേടി മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം, മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഗൾഫിൽ പ്രമേഹം, പക്ഷാഘാതം, നിർജലീകരണം എന്നിവ വർധിച്ചുവരികയാണ്, പക്ഷേ ശരിയായ ആരോഗ്യ പരിചരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയും," എന്ന് ഡോക്‌ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

