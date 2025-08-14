കുവൈറ്റ്: സമ്പൂർണ മദ്യനിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന അറബ് രാജ്യമായ കുവൈത്തിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തം. 13 പേർ മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മരിച്ചവരിൽ മലയാളികളും ഉള്പ്പെട്ടതായാണ് ഗള്ഫ് ന്യൂസ് അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള് കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.
മരിച്ചവർ ഏത് രാജ്യക്കാരാണെന്നതും വ്യക്തമല്ല. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ആണെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകള്. പലരും അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അമിത അളവിൽ മെഥനോൾ കലർന്ന മദ്യം ഉള്ളിൽ ചെന്നതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാജ മദ്യം കഴിച്ച 63 പേരെ നിലവിൽ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ, മറ്റ് അധികാരികൾ എന്നിവരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായി കുവൈറ്റ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ വെൻ്റിലേറ്റർ സഹായത്തിലാണ് ചികിത്സ തുടരുന്നത്.
51 പേർ അടിയന്തര ഡയാലിസിസിന് വിധേയരായി. ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് സ്ഥിരമായ അന്ധത സംഭവിച്ചതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഥനോൾ വിഷബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ അടിയന്തരമായി ചികിത്സ നേടാനും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. അതേസമയം കുവൈറ്റിലെ ജലീബ് ബ്ലോക്ക് ഫോറിലെ അനധികൃത മദ്യവിൽപന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർ മദ്യം വാങ്ങിയതെന്ന് ചിലർ മൊഴി നൽകി. ഫർവാനിയ, അബാസാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അഹമദി ഗവർണറേറ്റിലും നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിലാണ്. മദ്യനിരോധനമുള്ളതിനാൽ വ്യാജമദ്യം വാറ്റി വിൽക്കുന്ന നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ കുവൈറ്റിലുണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പരിശോധന നടത്തി നിരവധി വ്യാജ മദ്യവിൽപനക്കാരെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നർ വഴി മദ്യം കടത്താനുള്ള ശ്രമം കുവൈറ്റ് അധികൃതർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ചയാണ്.
മദ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മലയാളികളാണ് അന്ന് അറസ്റ്റിലായത്. ഹനീഫ മുളേരി നാടു വെലൈലി, പണിക വീട്ടിൽ ജവാർ ജാസർ എന്നീ രണ്ട് പേരെയാണ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഫോർ ഡ്രഗ് കൺട്രോള് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Also Read: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ; പുടിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ് - TRUMP WARNS PUTIN