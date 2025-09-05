ETV Bharat / international

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ജോൺ ബോൾട്ടന്‍. ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള നിലപാടിലാണ് വിമര്‍ശനം. പരിഹരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പിളർപ്പിലേക്ക് സ്ഥിതി നീങ്ങുന്നതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 1:51 PM IST

വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ നിലപാടിൽ ട്രംപിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ യുഎസ് എൻഎസ്എയും പ്രസിഡൻ്റും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്‌തനുമായിരുന്ന ജോൺ ബോൾട്ടനും മുൻ ബൈഡൻ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷനും. ന്യൂഡൽഹിയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ശ്രമങ്ങളെ ട്രംപ് തകർത്തെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്‍. മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാഴായെന്നും വിമര്‍ശനം.

അമേരിക്കയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗോള പങ്കാളിയാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ജോൺ ബോൾട്ടൺ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയോടുള്ള നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങളെ നിഷിതമായി വിമർശിച്ച് ബൈഡൻ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബോൾട്ടൻ്റെ പരാമർശം. ഫോറിൻ അഫയേഴ്‌സ് മാഗസിനിൽ മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് ജെയ്ക്ക് സള്ളിവനും മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കർട്ട് കാംബെല്ലും ട്രംപിനെ നിഷിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായതിൽ ട്രംപിന് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. പരിഹരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പിളർപ്പിലേക്കാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നീങ്ങുന്നതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ദി കേസ് ഓഫ് യുഎസ് ഇന്ത്യ അലൈൻ (സഖ്യം) എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വളരെക്കാലമായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം ഇല്ലാതായി. ന്യൂഡൽഹിയെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തെറ്റായ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും അവസരം നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനും കാരണമായി എന്നുമാണ് മുൻ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കയുടെ എതിരാളികളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ തള്ളിവിടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കും പാകിസ്ഥാനുമിടയിൽ അമേരിക്ക ഇടപെടേണ്ടതില്ല. ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയിൽ നിന്ന് വാഷിങ്ടണ്‍ വിട്ട് നിൽക്കണമെന്നും ഇരുനേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ യുഎസ് നയതന്ത്രം ന്യൂഡൽഹിയോട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭീകരതയെ ചെറുക്കുന്നതിലും ആണവ, മിസൈൽ വ്യാപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിലും അമേരിക്കയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന താത്‌പര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നാടകീയതകൾ പലപ്പോഴും ഡീൽ മേക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു.

തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 10 വർഷത്തെ "തന്ത്രപരമായ സഖ്യം" നിലനിർത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ ദൃഢവും അഭിലാഷപൂർണവുമായ ഒരു അടിത്തറ സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, ഇൻ്റലിജൻസ്, ആഗോള പ്രശ്‌നപരിഹാരം എന്നിവയിൽ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ തന്ത്രപരമായ സഖ്യം നിലനിന്നിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പരമ്പരാഗത പ്രതിരോധ ഉടമ്പടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലാത്ത ഒരു സഖ്യം.

ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അഭിമാനകരവും സ്വതന്ത്രവുമായ രാജ്യങ്ങളാണ്. സഖ്യങ്ങൾ എന്നാൽ യോജിപ്പിനെയും പൊതുലക്ഷ്യത്തെയുമാണ് ലക്ഷ്യവയ്‌ക്കുന്നത്. പരമാധികാരം ത്യജിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ലെന്നും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം തകരുന്നതിൽ ആശങ്കാകുലനാണെന്നും മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് ജെയ്ക്ക് സള്ളിവനും മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കർട്ട് കാംബെല്ലും വ്യക്തമാക്കി.

