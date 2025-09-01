കാബൂൾ: കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുനാർ പ്രവിശ്യയിൽ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയ്ക്കടുത്ത് വൻ ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ. ഭൂകമ്പത്തിൽ 800 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും 2500 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതായും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്. നൂറുകണക്കിനാളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും വിവിധയിടങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
EQ of M: 4.6, On: 01/09/2025 10:31:51 IST, Lat: 34.46 N, Long: 70.62 E, Depth: 65 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 1, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/bdmDOJpfQF
അയൽ പ്രവിശ്യയായ നംഗഹാറിൽ ജലാലാബാദ് നഗരത്തിനടുത്തുള്ള കുനാർ പ്രവിശ്യയിലെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളെ ഭൂകമ്പം ബാധിച്ചതായി വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗുൽ, സോക്കി, വാട്പൂർ, ചപദാരെ എന്നീ ജില്ലകളിലായി നിരവധി പേർ മരിച്ചെന്നും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തായി കുനാർ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി പുറത്തുവിട്ടു.
Notable quake, preliminary info: M 6.0 - 27 km ENE of Jalālābād, Afghanistan https://t.co/hE9lf5oIhx— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 31, 2025
ഞായറാഴ്ച അഫ്ഗാൻ പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 11:47 നാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. നംഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ ജലാലാബാദ് നഗരത്തിന് 27 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-വടക്കുകിഴക്കാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു. എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ പ്രധാന ഭൂകമ്പത്തിന് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അതേയിടത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.5 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അതേയിടത്ത് ഉണ്ടായതായി ഭൗമ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് നംഗർഹാർ പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ വക്താവ് നഖിബുള്ള റഹിമി പറഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത കാണിക്കുന്ന ഒരു സിസിടിവി വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചതായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
The intensity of the earthquake was strong in #Kunar #Afghanistan. They will need urgent help. pic.twitter.com/JJM6s3ZGbK— Khalyla Harito (@KhalylaHarito) August 31, 2025
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി
വിനാശകരമായ ഭൂകമ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെയും നിലംപരിശാക്കുകയും കുടുംബങ്ങളെ നിരാശയിലാക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് വാർഡക് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ മൈദാൻ ഷഹറിൻ്റെ മുൻ മേയറായ സരിഫ ഗഫാരി പറഞ്ഞു.
"അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുനാർ, നൻഗർഹാർ, നോറിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യകൾ വിനാശകരമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടു. വീടുകൾ നിലംപൊത്തി. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലതും തകർന്നടിഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണർക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റു. കുനാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്. പാർപ്പിടം നൽകാനും ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും മാനുഷിക സംഘടനകളും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം," ഗഫാരി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Afghanistan's Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4— Zarifa Ghafari 🇦🇫 (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025
മരണങ്ങളിൽ അഗാധമായ ദുഖമുണ്ടെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് പറഞ്ഞു. "അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുനാറിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ അഗാധമായ ദുഖമുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണ്" എക്സിൽ കുറിച്ചു.
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂകമ്പം പ്രദേശത്ത് കനത്ത ദുരന്തം വിതച്ചിരുന്നു. നാലായിരം പേരോളം മരിച്ചതായി താലിബാൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ മരണപ്പെട്ടതായി മാത്രമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പുറത്തുവിട്ടിരുന്ന കണക്ക്.
Deeply saddened by the tragic earthquake in Kunar, Afghanistan. My prayers are with the victims & their families. May Allah grant Jannah to the martyrs, healing to the injured & strength to all affected. 🕊️🇦🇫 pic.twitter.com/M5QioR2qAd— Rahmanullah Gurbaz (@RGurbaz_21) August 31, 2025
ALSO READ: "ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ നമ്മള് ഒരുമിക്കണം; ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ല", പഹല്ഗാമിനെ കുറിച്ച് എസ്സിഒ പ്ലീനറി സെഷനില് മോദി