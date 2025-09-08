'കരാർ അംഗീകരിക്കണം, അല്ലെങ്കില് പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടൂ'; ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാന് ഹമാസിന് അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
വാഷിങ്ടണ്: ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹമാസിന് അന്ത്യശാസനം നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. 48 ബന്ദികൾ തടവിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹമാസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ദ ട്രൂത്തിൽ പോസ്റ്റിലാണ് ട്രംപ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ഇസ്രയേല് അംഗീകരിച്ചുവെന്നും ഹമാസും അത് ചെയ്യേണ്ട സമയമായെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
കരാര് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹമാസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു തന്റെ അവസാന മുന്നറിയിപ്പാണെന്നുമാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഗാസയിൽ ബന്ദികളാക്കിയ 48 പേരിൽ ഏകദേശം 20 പേർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.
"എല്ലാവരും ബന്ദികളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു! ഇസ്രയേൽ എൻ്റെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹമാസും അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹമാസിന് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ അവസാന മുന്നറിയിപ്പാണ്, ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാകില്ല" - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ഹമാസ്
ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പില് ഹമാസും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. "യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം, ഗാസ മുനമ്പിൽ നിന്നുള്ള പൂർണമായ പിൻവാങ്ങൽ, ഗാസ മുനമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി സ്വതന്ത്ര പാലസ്തീനികളുടെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി എല്ലാ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറാണ്" - ഹമാസ് പ്രതികരിച്ചതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് ദി ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ഇയാൽ സമീറുമായി ബ്രാഡ് കൂപ്പർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും സാഹചര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൂടാതെ, അഡ്മിറൽ കൂപ്പർ ഗാസ മുനമ്പിനടുത്ത് പര്യടനം നടത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ ഐ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ്( ഐഡിഎഫ്) ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഐഡിഎഫും യുഎസ് സൈന്യവുമായുള്ള പ്രവർത്തന സഹകരണം, സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വിദൂര മേഖലകളിലുമുള്ള പ്രാദേശിക സ്ഥിരത നിലനിർത്തൽ, മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളെയും ഭീഷണികളെയും നേരിടാനുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിലാണ് കൂപ്പർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
