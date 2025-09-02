ETV Bharat / international

"വ്യാപാര ബന്ധം ഏകപക്ഷീയം", ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ്, മോദി-പുടിൻ-ഷി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം - US PRESIDENT STATEMENT

ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ഒരു ഏകപക്ഷീയമായി പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Trump (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 7:20 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: യുഎസ് ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്ക് തീരുവ കുറയ്ക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യ വാഗ്‌ദാനം നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും അത് വൈകുകയാണെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ എണ്ണ, സൈനിക ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നും യുഎസിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ഒരു ഏകപക്ഷീയമായി പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ യുഎസ് ചുമത്തിയ 50 ശതമാനം തീരുവയെ അനുകൂലിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന.

"ഇന്ത്യയുമായി ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അവർ ഞങ്ങളുമായി വളരെയധികം ബിസിനസ് നടത്തുന്നു," ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായ യുഎസിന് വലിയ അളവിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ മാത്രമേ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുവരെ പൂർണമായും ഏകപക്ഷീയമായ വ്യാപാര ബന്ധമായിരുന്നു അത്, പതിറ്റാണ്ടുകളായി അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു. കാരണം, ഇതുവരെ ഏതൊരു രാജ്യത്തെക്കാളും ഉയർന്ന താരിഫുകൾ ഇന്ത്യ നമ്മോട് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ നമ്മുടെ ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ അധിക താരിഫ് ഈടാക്കാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇത് തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്! കൂടാതെ, ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ എണ്ണ, സൈനിക ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്, യുഎസിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം. അവർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ തീരുവകൾ പൂർണ്ണമായും കുറയ്ക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വൈകിവരികയാണ്. അവർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനാ ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ 25 ശതമാനം പരസ്‌പര താരിഫുകളും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവയും ചുമത്തി, ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ ചുമത്തിയ മൊത്തം തീരുവ 50 ശതമാനമായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത്. യുഎസ് ചുമത്തിയ താരിഫുകള്‍ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഏതൊരു പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും പോലെ, ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കർഷകർ, കന്നുകാലി വളർത്തുകാർ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വർധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ അത് മറികടക്കുമെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, താരിഫ് യുദ്ധത്തിനിടെ മോദി ചൈനീസ്, റഷ്യൻ നേതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായും മികച്ച നയതന്ത്രം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തോളോടുതോള്‍ ചേര്‍ന്ന് നിലകൊണ്ടുവെന്നും ആഗോള സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിര്‍ണായകമാണെന്നും പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ മോദി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികം, ഊര്‍ജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത്. സമാധാനം നിലനിര്‍ത്താൻ യുക്രെയ്‌നെതിരെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ-ചൈന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ശുഭകരമായ ദിശയിലെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും 280 കോടി ജനങ്ങളുടെ താത്‌പര്യങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍. മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടെയും ക്ഷേമത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കും. പരസ്‌പര വിശ്വാസം, ബഹുമാനം, സംവേദനക്ഷമത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

