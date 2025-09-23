യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും; ആരോപണങ്ങളുമായി ട്രംപ്
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 25% അധിക നികുതി ചുമത്തിയത്. യുഎൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് വിമർശിച്ചു. അനധികൃതമായി രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നവരെ തടവറയിൽ പാർപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഎൻ: യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ട്രംപ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷാർഹമായ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 25% അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രണ്ടാമതും അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം യുഎൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ എൺപതാമത് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ലോകനേതാക്കളുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിൻ്റെ വിദേശനയം 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' എന്ന നിലപാടിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. ഇത് ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കോട്ടം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു.
'റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും'
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്ക തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഈ ഉപരോധങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരണമെന്നും റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള എല്ലാ ഊർജ ഇറക്കുമതിയും ഉടനടി നിർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഎൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് വിമർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസത്തിനിടെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ, കംബോഡിയ-തായ്ലാൻഡ്, കോംഗോ-റുവാണ്ട, ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ, ഈജിപ്ത്-എത്യോപ്യ, അർമേനിയ-അസർബൈജാൻ തുടങ്ങിയ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ താൻ അവസാനിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഈ യുദ്ധങ്ങൾ യുഎൻ തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അവർ അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. അനധികൃതമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് തടവറയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും തൻ്റെ മറുപടിയെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
മുൻപ് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും റഷ്യക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത്, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയേക്കും. ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച്, റഷ്യയുമായുള്ള അവരുടെ വാണിജ്യബന്ധം തുടക്കം മുതൽക്കേ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികളിലൊന്നായ ചൈനയുടെ റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയാണ് റഷ്യക്ക് സാമ്പത്തികമായി നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു.
ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഊർജ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ലോക വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ, റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചു. എന്നാൽ, ട്രംപിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് റഷ്യയെ സാമ്പത്തികമായി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കുകയും, അത് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ട്രംപിൻ്റെ 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ ശൈലിയെ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മുൻപ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നപ്പോഴും ഈ നയം ആഗോള സഹകരണങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, പാരിസ് ഉടമ്പടി തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറിയത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. യുഎന്നിനെ വിമർശിച്ച ട്രംപിൻ്റെ പ്രസംഗം, ഭാവിയിൽ അമേരിക്കയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലപാടുകളിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചന നൽകുന്നു.
ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ട ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയതന്ത്ര വിജയം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പലതും സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും യുഎന്നിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കുടിയേറുന്നവരെ തടവറയിൽ പാർപ്പിക്കുമെന്നോ നാടുകടത്തുമെന്നോ ഉള്ള ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ ഭരണകാലത്തെ നയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ്. മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ മതിൽ നിർമിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനവും കുട്ടികളെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്ന നയങ്ങളും നേരത്തെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.
'ലോകം ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ'
ലോകം ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും സഹായ ബജറ്റുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് വലിയ നാശം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിലെ ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് ഏരിയയിൽ ടെലികോം സംവിധാനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു നെറ്റ് വർക്ക് യുഎസ് സീക്രട്ട് സർവീസ് തകർത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ പ്രസ്താവന ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധികളുടെ സൂചന നൽകുന്നു. സഹായ ബജറ്റുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ട്രംപിൻ്റെ 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' നയത്തിന് നേരിട്ടുള്ള മറുപടിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ആഗോള സഹകരണമില്ലെങ്കിൽ ലോകം കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
