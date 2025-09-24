'പലസ്തീന് രാഷ്ട്രപദവി നല്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ ഭീകരതയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമായിട്ടായിരിക്കും'; ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണച്ച് ട്രംപ്
പലസ്തീന് രാഷ്ട്രപദവി സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്. രാഷ്ട്രപദവി പ്രഖ്യാപനം ചില രാജ്യങ്ങള് നടത്തിയത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്. ഗാസയില് സമാധാനം പുലരണമെന്നും ട്രംപ്.
യുഎസ്: പലസ്തീന് രാഷ്ട്രപദവി നല്കുന്നതില് വീണ്ടും പ്രതികരണവുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. രാഷ്ട്രപദവി നല്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ ഭീകരതയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില രാജ്യങ്ങള് ഏകപക്ഷീയമായാണ് രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്തുന്നത്. ഗാസയിലെ യുദ്ധം നിര്ത്താന് ഒത്തുതീര്പ്പുണ്ടാക്കണം. ബന്ദികളെ ഉടന് മോചിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎന് പൊതുസഭയുടെ 80ാം വാര്ഷിക ചര്ച്ചയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്.
രാജ്യാതിര്ത്തി തുറന്നിടുകയെന്ന പരീക്ഷണ കാലം കഴിഞ്ഞു. യൂറോപ്പ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി കുടിയേറ്റമാണ്. ഇതിന് തടയിടാനായി യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള് യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കുടിയേറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് യുഎന്നിന്റെതെന്നും കടന്നുക്കയറ്റം യുഎന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം യാഥാര്ഥ്യമല്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഫ്രാന്സിന്റെയും സൗദിയുടെയും അധ്യക്ഷതയില് നടന്ന ഉച്ചകോടിയില് ഡസനിലേറെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളാണ് പലസ്തീന് രാഷ്ട്രപദവി അംഗീകരിച്ചത്. ഇതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണച്ചുള്ള ട്രംപിന്റെ നിലപാട്.
ലോകത്ത് സമാധാനം തകര്ക്കപ്പെടുന്ന വേളയില് നിയമവാഴ്ച ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഭാവി തെരഞ്ഞെടുക്കാന് ലോക നേതാക്കള് ധൈര്യം കാണിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മേധാവി അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. നേതാക്കളുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം സമാധാനം തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ്. ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങളെയും ഗുട്ടെറസ് അപലപിച്ചു. പലസ്തീന് ജനതയോടുള്ള ക്രൂരത എന്തിന്റെ പേരിലുള്ളതായാലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അവസാനമില്ലാത്ത ഭീകരത: യുഎന്നില് പലസ്തീന് അനുകൂല ചര്ച്ചകള് നടക്കുമ്പോഴും ഗാസയില് ഇസ്രയേല് കൂട്ടക്കുരുതി തുടരുകയാണ്. ഗാസ സിറ്റിയുടെ ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇസ്രയേല് സൈനിക ടാങ്കുകള് പ്രവേശിച്ചതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സബ്ര, ടെല് അല് ഹവ പട്ടണങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളില് ബോംബ് വച്ച് പൊട്ടിച്ചു. നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകര്ന്നടിഞ്ഞു. ആക്രമണത്തില് 29 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ആശുപത്രികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേല്: ഗാസയില് ആക്രമണം തുടരുമ്പോള് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയാണ് ഇസ്രയേല്. ഇന്നലെ ഗാസ സിറ്റിയിലെ പ്രധാന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് ആക്രമണമുണ്ടായി. രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റു. ഇതുവരെ 38 ആശുപത്രികളിലാണ് ഇസ്രയേല് സേന ആക്രമണം നടത്തിയത്. അതില് 1000ത്തിലധികം ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ വിവിധ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള നേതാക്കളുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ഗാസ പ്രശ്നം ചര്ച്ചാ വിഷയമായി. ഇസ്രയേല് സേന പിന്മാറുകയാണെങ്കില് ഗാസയിലേക്ക് സമാധാന സേനയെ അയയ്ക്കാന് മുസ്ലിം-അറബ് രാജ്യങ്ങള് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
