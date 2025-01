ETV Bharat / international

അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ നാടുകടത്തി തുടങ്ങി ട്രംപ് ഭരണകൂടം; പൂര്‍ണ പിന്തുണയെന്ന് ഇന്ത്യ - DEPORTATION BEGINS IN US

The White House shared a photo of expelled migrants being moved into one of the military planes. ( (X@WhiteHouse )