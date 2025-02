ETV Bharat / international

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഡോൾഫിൻ തെറാപ്പി; ലോകത്താദ്യമായി ബ്രസീലിയയിലെ ആമസോണില്‍, ഇത് പൂര്‍ണ വിജയമെന്ന് തെറാപ്പിസ്റ്റ് - DOLPHIN THERAPY DISABILITY PEOPLE

Physiotherapist Igor Simoes Andrade and young people with disabilities swim with pink dolphins on the Rio Negro river in Iranduba, Amazonas state, Brazil, on February 20, 2025. ( AFP )