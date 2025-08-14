ETV Bharat / international

ഓഗസ്‌റ്റ് 15 ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല; ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുമോ? - AUGUST 15 CELEBRATION 2025

ലോകത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്ക മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഈ രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ സവിശേഷമായ ആഘോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം...

Celebrating Liechtenstein's National Day on August 15 (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 1:12 PM IST

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പോരാടി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിൻ്റെയും, 1947-ൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായതിൻ്റെയും ഓർമ്മക്കായി എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15-ന്‌ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ് രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഡല്‍ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമാകും.

അതേസമയം, ലോകത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്ക മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഈ രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ സവിശേഷമായ ആഘോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം...

Red fort (PTI)

ദക്ഷിണ കൊറിയ : റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് അവരുടെ വിമോചന ദിനം അഥവാ ഗ്വാങ്‌ബോക്‌ജിയോൾ ആചരിക്കുന്നു. 1945-ൽ ജാപ്പനീസ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് കൊറിയയെ മോചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സ്‌മരണാർഥമാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

south Korean independence day celebration (Getty)

'ഗ്വാങ്‌ബോക്‌ജിയോൾ' എന്ന പേര് 'പ്രകാശപൂരിത പുനഃസ്ഥാപന ദിനം' എന്നാണ് വിവർത്തനം, ഇത് ജാപ്പനീസ് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെയും കൊറിയൻ പരമാധികാരം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. ചടങ്ങുകൾ, പരേഡുകൾ, സാംസ്‌കാരിക ആഘോഷങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ആഘോഷങ്ങളാൽ ഈ ദിവസം ദക്ഷിണ കൊറിയ ആചരിക്കുന്നു.

ഉത്തര കൊറിയ: ഡെമോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തര കൊറിയയും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് വിമോചന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ചോഗുഖെബാംഗിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം, ജാപ്പനീസ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് കൊറിയ മോചിതമായതിൻ്റെ സ്‌മരണയ്ക്കായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

North Korean leader Kim Jong Un (front C) poses with personnel during a training competition (AFP)

ഉത്തര കൊറിയയിലെ ആഘോഷങ്ങളില്‍ വലിയ പൊതു ചടങ്ങുകളും പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രസംഗങ്ങൾ, സൈനിക പരേഡുകൾ, മറ്റ് ദേശസ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഈ ദിനം ഉത്തര കൊറിയയും ആചരിക്കുന്നു. നയതന്ത്രപരമായി ശത്രുതപുലര്‍ത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഉത്തരകൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും.

ബഹ്‌റൈൻ: 1971 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് ബഹ്‌റൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. 1931 ൽ എണ്ണ കണ്ടെത്തി ഒരു ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. അതേ വർഷം തന്നെ ബ്രിട്ടനും ഓട്ടോമൻ സർക്കാരും തമ്മിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും, രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ തുടർന്നു. 1971 ൽ ഔപചാരികമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബഹ്‌റൈൻ ഔദ്യോഗികമായി ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

Bahrain National day celebration (AFP)

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ: ഫ്രഞ്ച് ഇക്വറ്റോറിയൽ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കോംഗോ റിപ്പബ്ലിക് 1960 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി. തലസ്ഥാനമായ ബ്രസാവില്ലെ എല്ലാ വർഷവും കോംഗോ ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.

Congo independence day celebration (AP)

1960-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതോടേ മുൻപ് ഫ്രഞ്ച് പ്രദേശമായിരുന്ന മിഡിൽ കോംഗോ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ ആയി. കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം മാർക്‌സിസം പിന്തുടർന്ന ഈ രാജ്യം 1990-ൽ മാർക്‌സിസം ഉപേക്ഷിച്ചു. 1992-ൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു. പരേഡുകൾ, സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.

ലിച്ചെൻ‌സ്റ്റൈൻ: ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ലിച്ചെൻ‌സ്റ്റൈൻ ദേശീയ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമല്ലെങ്കിലും, ലിച്ചെൻ‌സ്റ്റൈൻ്റെ ദേശീയ ദിനം രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെയും സ്വത്വത്തിൻ്റെയും വാർഷിക ആഘോഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

Liechtenstein National day celebration (AFP)

1940-ൽ രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന് പിന്നില്‍. ഒരു പ്രധാന കത്തോലിക്കാ അവധി ദിനമായ മറിയത്തിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളും ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് ജനിച്ച രാജകുമാരൻ ഫ്രാൻസ് ജോസഫ് രണ്ടാമൻ്റെ ജന്മദിനവും ആണ്. രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തലസ്ഥാനമായ വാഡൂസിൽ പൗരന്മാർ ഒത്തുകൂടുന്നു, ഭരിക്കുന്ന രാജകുമാരൻ്റെ പ്രസംഗം, സമൂഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പൊതു ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

