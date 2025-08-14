ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പോരാടി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിൻ്റെയും, 1947-ൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായതിൻ്റെയും ഓർമ്മക്കായി എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ് രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമാകും.
അതേസമയം, ലോകത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്ക മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഈ രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ സവിശേഷമായ ആഘോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം...
ദക്ഷിണ കൊറിയ : റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് അവരുടെ വിമോചന ദിനം അഥവാ ഗ്വാങ്ബോക്ജിയോൾ ആചരിക്കുന്നു. 1945-ൽ ജാപ്പനീസ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് കൊറിയയെ മോചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സ്മരണാർഥമാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
'ഗ്വാങ്ബോക്ജിയോൾ' എന്ന പേര് 'പ്രകാശപൂരിത പുനഃസ്ഥാപന ദിനം' എന്നാണ് വിവർത്തനം, ഇത് ജാപ്പനീസ് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെയും കൊറിയൻ പരമാധികാരം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. ചടങ്ങുകൾ, പരേഡുകൾ, സാംസ്കാരിക ആഘോഷങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ വിവിധ ആഘോഷങ്ങളാൽ ഈ ദിവസം ദക്ഷിണ കൊറിയ ആചരിക്കുന്നു.
ഉത്തര കൊറിയ: ഡെമോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തര കൊറിയയും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് വിമോചന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ചോഗുഖെബാംഗിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം, ജാപ്പനീസ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് കൊറിയ മോചിതമായതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ആഘോഷിക്കുന്നു.
ഉത്തര കൊറിയയിലെ ആഘോഷങ്ങളില് വലിയ പൊതു ചടങ്ങുകളും പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രസംഗങ്ങൾ, സൈനിക പരേഡുകൾ, മറ്റ് ദേശസ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഈ ദിനം ഉത്തര കൊറിയയും ആചരിക്കുന്നു. നയതന്ത്രപരമായി ശത്രുതപുലര്ത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഉത്തരകൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും.
ബഹ്റൈൻ: 1971 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണത്തില് നിന്ന് ബഹ്റൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. 1931 ൽ എണ്ണ കണ്ടെത്തി ഒരു ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. അതേ വർഷം തന്നെ ബ്രിട്ടനും ഓട്ടോമൻ സർക്കാരും തമ്മിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും, രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ തുടർന്നു. 1971 ൽ ഔപചാരികമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബഹ്റൈൻ ഔദ്യോഗികമായി ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.
റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ: ഫ്രഞ്ച് ഇക്വറ്റോറിയൽ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കോംഗോ റിപ്പബ്ലിക് 1960 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി. തലസ്ഥാനമായ ബ്രസാവില്ലെ എല്ലാ വർഷവും കോംഗോ ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.
1960-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതോടേ മുൻപ് ഫ്രഞ്ച് പ്രദേശമായിരുന്ന മിഡിൽ കോംഗോ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ ആയി. കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം മാർക്സിസം പിന്തുടർന്ന ഈ രാജ്യം 1990-ൽ മാർക്സിസം ഉപേക്ഷിച്ചു. 1992-ൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു. പരേഡുകൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികള് ഉള്പ്പെടെ ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.
ലിച്ചെൻസ്റ്റൈൻ: ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ലിച്ചെൻസ്റ്റൈൻ ദേശീയ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമല്ലെങ്കിലും, ലിച്ചെൻസ്റ്റൈൻ്റെ ദേശീയ ദിനം രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെയും സ്വത്വത്തിൻ്റെയും വാർഷിക ആഘോഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.
1940-ൽ രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന് പിന്നില്. ഒരു പ്രധാന കത്തോലിക്കാ അവധി ദിനമായ മറിയത്തിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളും ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് ജനിച്ച രാജകുമാരൻ ഫ്രാൻസ് ജോസഫ് രണ്ടാമൻ്റെ ജന്മദിനവും ആണ്. രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തലസ്ഥാനമായ വാഡൂസിൽ പൗരന്മാർ ഒത്തുകൂടുന്നു, ഭരിക്കുന്ന രാജകുമാരൻ്റെ പ്രസംഗം, സമൂഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പൊതു ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
