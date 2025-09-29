ETV Bharat / international

ബംഗ്ലാദേശിലെ ഗോത്രവർഗ മേഖലയിൽ സംഘർഷം: മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതീവ സുരക്ഷ

ആദിവാസി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിലെ പ്രതിഷേധമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

CONFLICT IN BANGLADESH Bangladesh tribal Conflict Violence has spread Khagrachari Three tribal people killed
Protests in Bangladesh. (Photo/Reuters)
Published : September 29, 2025 at 8:32 AM IST

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിലെ ഗോത്രവർഗ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ ഖഗ്രാചാരി ഹിൽസിൽ വ്യാപക സംഘർഷം. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് ഗോത്രവർഗക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ബംഗ്ലാദേശ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സൈന്യത്തെയും പൊലീസിനെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

"ഖഗ്രാചാരി ജില്ലയിലെ ഗുയിമാര ഉപസിലയിൽ അക്രമികൾ നടത്തിയ സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് ഗോത്രവർഗ ജനത കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു മേജർ ഉൾപ്പെടെ 13 സൈനികർ, ഗുയിമാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒസി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പൊലീസുകാർ എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഒരു കുറ്റവാളിയും രക്ഷപ്പെടില്ല. അതുവരെ, ക്ഷമയും ശാന്തതയും പാലിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു'' - ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ആദിവാസി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിലെ പ്രതിഷേധമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ജുമ്മു സ്റ്റുഡൻസ് സംഘം നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ആദിവാസികളും ബംഗാളികളും തമ്മിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് പൊലീസും സൈന്യവും പ്രശ്‌നത്തിൽ ഇടപെട്ടത്.

2024ലെ ബംഗ്ലാദേശ് കലാപം: വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിനാണ് ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ പടിയിറങ്ങിയത്. ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ബം​ഗ്ലാദേശിൽ പൊട്ടിപുറപ്പെടുകയും പിന്നീട്‌ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഷെയ്‌ഖ്‌ ഹസീനയുടെ അവാമി ലീ​ഗ് സർക്കാർ നിലംപൊത്തുകയുമായിരുന്നു.

വിമോചന യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പിന്മുറക്കാർക്കുള്ള 30 ശതമാനം സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ​ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം. 1972 മുതൽ തുടരുന്ന സംവരണം താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച് 2018ൽ ഹസീന സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണ് വിദ്യാർഥി രോഷത്തിനിടയാക്കിയത്.

എന്നാൽ ഭരണകക്ഷിയായ അവാമി ലീ​ഗും യുവജനവിഭാ​ഗമായ ഛാത്ര ലീ​ഗും പൊലീസും അതിക്രൂരമായാണ് പ്രക്ഷോഭകരെ നേരിട്ടത്. പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിയതിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്‌ ഹസീന നേരിട്ടത്‌. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന്‌ ഷെയ്‌ഖ്‌ ഹസീനയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വച്ച് രാജ്യം വിടേണ്ടി വന്നു.

പിന്നാലെ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്‌തു. ഏകോപിതവും വ്യാപകവും ആസൂത്രിതവുമായ ഒരു ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് പിന്നീട് കോടതി വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു.

