വിയന്ന: ആണവായുധങ്ങള് നിര്മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന യുറേനിയത്തിൻ്റെ ശേഖരം ഇറാൻ വര്ധിപ്പിച്ചെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആണവ നിരീക്ഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തല്. ജൂൺ 13 ന് ഇസ്രയേൽ ഇറാനില് സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറാൻ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ യുറേനിയത്തിൻ്റെ ശേഖരം വർധിപ്പിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആണവ നിരീക്ഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
യുഎൻ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് നല്കിയ ഒരു രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജൂൺ 13 വരെ ഇറാനിൽ 440.9 കിലോഗ്രാം (972 പൗണ്ട്) യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിച്ചത് 60% വരെയായിരുന്നു, ഇത് മെയ് മാസത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയുടെ ( അവസാന റിപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ 32.3 കിലോഗ്രാം (71.2 പൗണ്ട്) വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വിയന്ന ആസ്ഥാനമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജൂൺ 13 വരെ ഇറാനിൽ 440.96 കിലോഗ്രാം യുറേനിയം 60 ശതമാനം വരെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെയും ഏജൻസിയുടെ മുൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണക്ക് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, യുറേനിയം ആയുധ ഗ്രേഡിൽ 90 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇറാൻ ഉടൻ എത്തും.
ഐഎഇഎയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 60 ശതമാനം സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ യുറേനിയം 90 ശതമാനമായി സമ്പുഷ്ടമാക്കിയാൽ, ഒരു ആണവ ബോംബ് നിർമിക്കാൻ ഏകദേശം 42 കിലോഗ്രാം യുറേനിയം മതിയാകും. ഇറാന് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നും ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള് പുനഃരാരംഭിച്ചേക്കുമെന്നും ഇസ്രയേല് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സിയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, യുഎസ് ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിശോധന പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഐഎഇഎയ്ക്ക് ഒരു കരാറിലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ഏജൻസിയുടെ പരിശോധനകൾ പൂർണമായും പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ കാലതാമസമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആണവ നിരീക്ഷണ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാഫേൽ ഗ്രോസി പറഞ്ഞു.
ജൂണ് പതിമൂന്നിനായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ ഇസ്രയേല് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞര് അടക്കം നിരവധി പേര് ഈ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഇറാനും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്കി. തുറമുഖ നഗരമായ ഹൈഫ അടക്കം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില് ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
എന്താണ് അണുബോംബ്?
ഒരു ആണവ ബോംബ് എന്നത് ഒരു കൂട്ട നശീകരണ ആയുധമാണ്. യുറേനിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം പോലുള്ള ഭാരമേറിയ ആറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവ വലിയ തോതില് ഇറാൻ ശേഖരിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാൻ അണുബോംബ് നിര്മിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകം.
ആണവ ബോംബ് എന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന്, ഉദാഹരണത്തിന് ഫിഷൻ (ആറ്റങ്ങളെ വിഭജിക്കൽ) അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ (ആറ്റങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കൽ) വഴി ഒരു സ്ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ബോംബുകൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമാണ്, വിനാശകരമായ സ്ഫോടനം, തീവ്രമായ ചൂട്, അപകടകരമായ വികിരണം എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊല്ലാനും ദീർഘകാല പാരിസ്ഥിതിക നാശമുണ്ടാക്കാനും കഴിവുള്ളവയാണ്.
ചെറിയ അളവിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വൻതോതിലുള്ള ഊർജ്ജത്തിൽ നിന്നാണ് വിനാശകരമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്, ഇത് വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. 1945 ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് രാവിലെ 8.15 നു ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമ നഗരത്തില് അമേരിക്ക ലിറ്റില് ബോയ് എന്ന് പേരിട്ട അണുബോംബ് വര്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതില് ഒന്നരലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യജീവനുകളാണ് ചിതറിപ്പോയത്.
