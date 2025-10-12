ETV Bharat / international

അഫ്‌ഗാൻ-പാക് അതിർത്തിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ആറ് പാക് പ്രവിശ്യകളിൽ കനത്ത ആക്രമണം, തിരിച്ചടിയെന്ന് താലിബാൻ

ഖൈബർ- പഖ്‌തൂൺഖ്വയിലെ അഗൂർ അദ്ദ, ബജൗർ, കുറം, ദിർ ചിത്രാൽ, ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ബരംച ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സൈനിക പോസ്റ്റുകളിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

TALIBAN PAKISTAN AFGHAN PAK CLASH IN BORDERS AFGHANistan
Representative Image (ANI)
author img

By ANI

Published : October 12, 2025 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാക് അഫ്‌ഗാൻ സേനകൾ തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി ഖൈബർ, പഖ്‌തൂൺഖ്വ, ബലൂചിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകളിൽ താലിബാൻ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പാണ് കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആറു പ്രവിശ്യകളിലാണ് കനത്ത ആക്രമണം നടന്നത്.

ഖൈബർ- പഖ്‌തൂൺഖ്വയിലെ അഗൂർ അദ്ദ, ബജൗർ, കുറം, ദിർ ചിത്രാൽ, ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ബരംച ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സൈനിക പോസ്റ്റുകളിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയിൽ അഫ്‌ഗാൻ തലസ്ഥാനത്ത് പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ആക്രമണമെന്ന് താലിബാൻ പറഞ്ഞു.

പാക്- അഫ്‌ഗാൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ കുനാർ, നൻഗർഹാൽ, പക്തിക, ഖോസ്റ്റ്, ഹെർമണ്ട് പ്രവിശ്യകളിലാണ് പാക് സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതായായാണ് താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാനാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്നലെ നടന്ന പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ പാക് സൈന്യം നിരവധി അഫ്‌ഗാൻ സൈനിക പോസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നതായി പാക് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ അഫ്‌ഗാൻ സേനയ്ക്ക് കാര്യമായ നാശ നഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

അതേസമയം, ടെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) എന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

അഫ്‌ഗാൻ സേനയ്‌ക്ക് നേരെയുള്ള പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഒരുപാട് അഫ്‌ഗാൻ സൈനികരും ഖ്വാരിജുകളും (തീവ്ര വിഭാഗം) കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അഫ്‌ഗാൻ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിടിപിയ്ക്ക് സഹായം നൽകുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കാബൂളിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സൽമയ് ഖലീൽസാദ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. "ഈ ആഴ്‌ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനാണ് ആക്രമണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രതികാരവും പ്രതിരോധവുമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു". സൽമയ് ഖലീൽസാദ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

പാകിസ്ഥാനും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തതായി ഖലീൽസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യാഴാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം കാബൂളിൽ സ്ഫോടന ശബ്‌ദം കേട്ടതായി അഫ്‌ഗാൻ വക്താവ് സബിഹുള്ള പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും സബിഹുള്ള പറഞ്ഞു.

അഫ്‌ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖി ഒരാഴ്‌ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോഴാണ് ആക്രമണം. അമീർ ഖാൻ മുത്താഖി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യ ഉന്നതതല സന്ദർശനമാണ്.

ടെഹ്രീക് ഇ താലിബാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ (ടിടിപി) എന്ന ഭീകരവാദ സംഘടന തുടര്‍ച്ചയായി പാകിസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് തലവേദന സൃഷ്‌ടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളില്‍ നിരവധി പാക്‌സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഖൈബര്‍ പക്തൂണ്‍ക്വായില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക് സൈന്യവുമായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു പാക് മേജറും ലഫ്റ്റനൻ്റ് കേണലും ഉള്‍പ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ALSO READ: 'ഇന്ത്യ-അഫ്‌ഗാൻ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തം'; ഊഷ്‌മള സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി

For All Latest Updates

TAGGED:

TALIBANPAKISTANAFGHAN PAK CLASH IN BORDERSAFGHANISTANAFHGAN PAKISTAN CONFLICT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.