ETV Bharat / international

'ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും': ഷി ജിൻപിങ്‌

US President Joe Biden (L) speaks with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit ( AFP )