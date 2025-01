ETV Bharat / international

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം വര്‍ഷവും ഇടിഞ്ഞ് ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യാ വളര്‍ച്ച, സര്‍ക്കാരിനും സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും വെല്ലുവിളി - CHINAS POPULATION FALLS

People walk past a sculpture of the Chinese Communist Party flag at the Museum of the Communist Party of China, in Beijing on Jan. 14, 2025 ( AP )