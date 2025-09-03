ETV Bharat / international

പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ മുതല്‍ അത്യാധുനിക ലേസര്‍ ആയുധങ്ങള്‍ വരെ, സൈനിക പരേഡുമായി ചൈന; അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് - CHINA VICTORY DAY PARADE

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാൻ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തിനെതിരേ ചൈന നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ അനുസ്‌മരണ ദിനം.

CHINA MILITARY PARADE MODERN WEAPONRY XI JINPING 80TH ANNIVERSARY OF CHINA
XI JINPING IN CHINA VICTORY DAY PARADE (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 9:20 AM IST

3 Min Read

ബെയ്‌ജിങ്: വിജയദിന പരേഡിൽ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ചൈന. ജെറ്റ് ഫൈറ്ററുകൾ, മിസൈലുകൾ, ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ആയുധങ്ങളാണ് പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സൈനിക ശക്തി തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രദർശനം. ചൈനയുടെ 80-ാം വിജയാഘോഷത്തിലാണ് സൈനിക പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാൻ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ചൈന നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ അനുസ്‌മരണ ദിനമാണിത്.

പരേഡിനിടെ ചൈന പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ - DF-5C - അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തു. ഐസിബിഎമ്മുകളായ ഡിഎഫ്-61, ഡിഎഫ്-5സി എന്നിവ പോലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഇവ. ആഗോള ആക്രമണ ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചാണ് ചൈന ശക്തി തെളിയിച്ചത്. ജെ-20 സ്റ്റെൽത്ത് ജെറ്റുകൾ, 99ബി ടാങ്കുകൾ, പുതുതായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌ത ലേസർ ആയുധങ്ങളും പരേഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.

china military parade
Putin, Xi and Kim (Getty image)

പരേഡിൽ പുതിയ റോഡ് ബൗണ്ട് മിസൈൽ പുറത്തിറക്കി. ഭാഗിക ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധം എത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത മിസൈലാണ് ഡോങ്‌ഫെങ്-61. റോഡ് മാർഗം ലക്ഷ്യമിടാവുന്ന ഒരു മിസൈലാണിത്. ബെയ്‌ജിങിലെ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയറാണ് പരേഡ് വേദി. പരേഡിൽ ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിംഗ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചൈനീസ് സൈന്യം ആദ്യമായാണ് അവരുടെ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ പൊതുവേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ബെയ്‌ജിങിൽ നടക്കുന്ന ചൈനയുടെ വിജയദിന പരേഡിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ, ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി രാഷ്ട്രനേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. ഇറാൻ, മലേഷ്യ, മ്യാൻമർ, മംഗോളിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, സിംബാബ്‌വെ, മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും, പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി, മാലിദ്വീപ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് മുയിസു എന്നിവരും പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തു.

സൈനിക പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് നേതാക്കൾ

ചോയ് സൺ ഹുയി: ഉത്തര കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ഉത്തരകൊറിയൻ വനിതകളിൽ ഒരാളുമാണ് ചോ സോൺ ഹുയി. കിം സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രിയായിരുന്ന ഹുയി 2022ലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിതയായത്.

ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവ പദ്ധതികളുടെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ 20 വർഷത്തിലേറെയായി ആയുധ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നയതന്ത്രത്തിൽ ഇടപഴകിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളാണ് ചോയ് സൺ ഹുയി. ഒന്നാം ട്രംപിയൻ ഭരണകാലത്തുള്ള ഉച്ചകോടികൾ ഉൾപ്പെടെ, മറ്റ് ലോക നേതാക്കളുമായുള്ള കിം ജോങ് ഉന്നിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾക്കിടയിലും ചോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

CHINA MILITARY PARADE MODERN WEAPONRY XI JINPING 80TH ANNIVERSARY OF CHINA
china military parade (Getty image)

കിം സോങ് നാം: വർക്കേഴ്‌സ് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്‌സ് വകുപ്പിൻ്റെ (ഐഎഡി) മേധാവിയാണ് കിം സോങ് നാം. കിമ്മിൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്‌ടാവും ചൈന-ഉത്തര കൊറിയ ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രധാനിയുമാണ്. കിമ്മിൻ്റെ മുൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും സോങ് നാം വഴികാട്ടിയായിരുന്നു.

കിം ടോക് ഷെ: വർക്കേഴ്‌സ് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് കിം ടോക് ഹുൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്

CHINA MILITARY PARADE MODERN WEAPONRY XI JINPING 80TH ANNIVERSARY OF CHINA
china military parade (Getty image)

അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

ബെയ്‌ജിങ്ങില്‍ നടക്കുന്ന സൈനിക പരേഡിൽ, ഷി, പുടിൻ, കിം എന്നിവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സാന്നിധ്യം, അമേരിക്കയ്ക്കും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വിജയ് ദിനത്തില്‍ അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഷി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഏതൊരു ഭീഷണിക്കും തങ്ങള്‍ വഴങ്ങില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ചൈനയെ ആര്‍ക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ബുധനാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. ആധുനിക കാലത്ത് വിദേശ ആക്രമണത്തിനെതിരായ ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ വിജയമാണ് ഈ കഠിനവും മഹത്തരവുമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് യുദ്ധം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഷി പറഞ്ഞു.

ലോകോത്തര സേനകളായി സ്വയം രൂപപ്പെടുത്താനും ദേശീയ പരമാധികാരം, ഐക്യം, പ്രദേശിക സമഗ്രത എന്നിവ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സംരക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം സൈന്യത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരസ്‌പരം തുല്യരായി കാണുകയും, ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുകയും, പരസ്‌പരം പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പൊതു സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കാനും, യുദ്ധത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം ഇല്ലാതാക്കാനും, ചരിത്രപരമായ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയാനും കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് ഇന്ത്യയിൽ; അഞ്ച് ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും

ബെയ്‌ജിങ്: വിജയദിന പരേഡിൽ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ചൈന. ജെറ്റ് ഫൈറ്ററുകൾ, മിസൈലുകൾ, ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ആയുധങ്ങളാണ് പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സൈനിക ശക്തി തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രദർശനം. ചൈനയുടെ 80-ാം വിജയാഘോഷത്തിലാണ് സൈനിക പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാൻ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ചൈന നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ അനുസ്‌മരണ ദിനമാണിത്.

പരേഡിനിടെ ചൈന പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ - DF-5C - അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തു. ഐസിബിഎമ്മുകളായ ഡിഎഫ്-61, ഡിഎഫ്-5സി എന്നിവ പോലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഇവ. ആഗോള ആക്രമണ ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചാണ് ചൈന ശക്തി തെളിയിച്ചത്. ജെ-20 സ്റ്റെൽത്ത് ജെറ്റുകൾ, 99ബി ടാങ്കുകൾ, പുതുതായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌ത ലേസർ ആയുധങ്ങളും പരേഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.

china military parade
Putin, Xi and Kim (Getty image)

പരേഡിൽ പുതിയ റോഡ് ബൗണ്ട് മിസൈൽ പുറത്തിറക്കി. ഭാഗിക ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധം എത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത മിസൈലാണ് ഡോങ്‌ഫെങ്-61. റോഡ് മാർഗം ലക്ഷ്യമിടാവുന്ന ഒരു മിസൈലാണിത്. ബെയ്‌ജിങിലെ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയറാണ് പരേഡ് വേദി. പരേഡിൽ ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിംഗ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചൈനീസ് സൈന്യം ആദ്യമായാണ് അവരുടെ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ പൊതുവേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ബെയ്‌ജിങിൽ നടക്കുന്ന ചൈനയുടെ വിജയദിന പരേഡിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ, ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി രാഷ്ട്രനേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. ഇറാൻ, മലേഷ്യ, മ്യാൻമർ, മംഗോളിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, സിംബാബ്‌വെ, മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും, പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി, മാലിദ്വീപ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് മുയിസു എന്നിവരും പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തു.

സൈനിക പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് നേതാക്കൾ

ചോയ് സൺ ഹുയി: ഉത്തര കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ഉത്തരകൊറിയൻ വനിതകളിൽ ഒരാളുമാണ് ചോ സോൺ ഹുയി. കിം സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രിയായിരുന്ന ഹുയി 2022ലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിതയായത്.

ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവ പദ്ധതികളുടെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ 20 വർഷത്തിലേറെയായി ആയുധ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നയതന്ത്രത്തിൽ ഇടപഴകിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളാണ് ചോയ് സൺ ഹുയി. ഒന്നാം ട്രംപിയൻ ഭരണകാലത്തുള്ള ഉച്ചകോടികൾ ഉൾപ്പെടെ, മറ്റ് ലോക നേതാക്കളുമായുള്ള കിം ജോങ് ഉന്നിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾക്കിടയിലും ചോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

CHINA MILITARY PARADE MODERN WEAPONRY XI JINPING 80TH ANNIVERSARY OF CHINA
china military parade (Getty image)

കിം സോങ് നാം: വർക്കേഴ്‌സ് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്‌സ് വകുപ്പിൻ്റെ (ഐഎഡി) മേധാവിയാണ് കിം സോങ് നാം. കിമ്മിൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്‌ടാവും ചൈന-ഉത്തര കൊറിയ ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രധാനിയുമാണ്. കിമ്മിൻ്റെ മുൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും സോങ് നാം വഴികാട്ടിയായിരുന്നു.

കിം ടോക് ഷെ: വർക്കേഴ്‌സ് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് കിം ടോക് ഹുൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്

CHINA MILITARY PARADE MODERN WEAPONRY XI JINPING 80TH ANNIVERSARY OF CHINA
china military parade (Getty image)

അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

ബെയ്‌ജിങ്ങില്‍ നടക്കുന്ന സൈനിക പരേഡിൽ, ഷി, പുടിൻ, കിം എന്നിവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സാന്നിധ്യം, അമേരിക്കയ്ക്കും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വിജയ് ദിനത്തില്‍ അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഷി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഏതൊരു ഭീഷണിക്കും തങ്ങള്‍ വഴങ്ങില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ചൈനയെ ആര്‍ക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ബുധനാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. ആധുനിക കാലത്ത് വിദേശ ആക്രമണത്തിനെതിരായ ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ വിജയമാണ് ഈ കഠിനവും മഹത്തരവുമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് യുദ്ധം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഷി പറഞ്ഞു.

ലോകോത്തര സേനകളായി സ്വയം രൂപപ്പെടുത്താനും ദേശീയ പരമാധികാരം, ഐക്യം, പ്രദേശിക സമഗ്രത എന്നിവ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സംരക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം സൈന്യത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരസ്‌പരം തുല്യരായി കാണുകയും, ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുകയും, പരസ്‌പരം പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പൊതു സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കാനും, യുദ്ധത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം ഇല്ലാതാക്കാനും, ചരിത്രപരമായ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയാനും കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് ഇന്ത്യയിൽ; അഞ്ച് ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA MILITARY PARADEMODERN CHINESE WEAPONXI JINPING80TH ANNIVERSARY OF CHINACHINA VICTORY DAY PARADE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.