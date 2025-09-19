'ആഗോള സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യ അവശ്യ പങ്കാളി'; അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി വിനയ് ക്വാത്രയും ചൈനയിലെ ഹൗസ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
പ്രതിരോധം, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച.
Published : September 19, 2025 at 11:29 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി വിനയ് ക്വാത്രയും ചൈനയിലെ ഹൗസ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോൺ മൊലേനാറും ചർച്ച നടത്തി. പ്രതിരോധം, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്.
സെലക്ട് കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, ഉത്പാദനം, വ്യാപാരം, ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ട ഉത്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയെ "ആഗോള സുരക്ഷയുടെ പങ്കാളി" എന്നും മൊലേനാർ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
"ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ, ആഗോള സ്ഥിരതയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ പങ്കാളിയാണ്. സിസിപി ആക്രമണം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചള്ള ഇന്ത്യ, അമേരിക്കൻ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രതിരോധ വ്യാവസായിക ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രധാന യുഎസ് സുരക്ഷാ പങ്കാളിയാണ് ഇന്ത്യ," സിസിപിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ന്യൂഡൽഹി ഒരു ആഗോള നേതാവാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
I was very pleased to host @AmbVMKwatra at the Pentagon earlier this week for a valuable discussion. We at the Department of War look forward to continuing to elevate our critical defense cooperation with India. pic.twitter.com/tNh81e8Ykf— Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) September 18, 2025
"സിസിപിയെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അനുവദിച്ചാൽ, സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാകാൻ സാധ്യക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്ഥാനപതി ക്വാത്രയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ചൈന-ഇന്ത്യ ബന്ധം ഒന്നൂകൂടി ശക്തമാക്കി. പൊതു മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ശക്തമായ സൗഹൃദം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തുടരും" മൊലേനാർ പറഞ്ഞു.
2020-ൽ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം ടിക് ടോക്കും മറ്റ് ചൈനീസ് ആപ്പുകളും ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചത് കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തുകാണിച്ചു."ക്വാഡിൻ്റെ സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും" ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ക്വാത്ര പെൻ്റഗണിൽ യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി എൽബ്രിഡ്ജ് കോൾബിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചർച്ച നടന്നത്.
"എൽബ്രിഡ്ജ് കോൾബിയുമായി ഒരു ഫലപ്രദമായ സംഭാഷണം നടന്നു. ഇന്ത്യ-യുഎസ് പ്രതിരോധ സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളിൽ നിലവിലെ അജണ്ട അവലോകനം ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പാത രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ്, കാഴ്ചപ്പാട് കൂടാതെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം തരുന്ന തുടർച്ചയായ പിന്തുണ എന്നിവയെ വിലമതിക്കുന്നു" ക്വാത്ര എക്സിൽ എഴുതി.
"വിലപ്പെട്ട ചർച്ച" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൾബിയും കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. "ഈ ആഴ്ചയിൽ ആദ്യം പെൻ്റഗണിൽ വെച്ച് ക്വാത്രയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഇന്ത്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം തുടരാൻ യുദ്ധ വകുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
