ട്രംപിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായി ചാർളി കിർക്ക് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു
ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്ഥൻ ചാർളി കിർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വച്ച് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ടേണിങ് പോയിൻ്റ് യുഎസ്എ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകന് ആണ് ചാർളി കിർക്ക്.
Published : September 11, 2025 at 8:27 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായിയായ ചാര്ളി കിര്ക്ക് (31) വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. യൂട്ടാ വാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസിലെ പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുന്നിതിനിടയിലാണ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ടേണിങ് പോയിൻ്റ് യുഎസ്എ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ചാർളി കിർക്ക്. ഏറെ പ്രചാരമുള്ള നിരവധി പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ അവതാരകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
ചാര്ളി കിര്ക്കിൻ്റെ മരണം ട്രംപ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മഹാനും ഇതിഹാസവുമായ ചാർളി കിർക്ക് മരിച്ചെന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു." യുഎസിലെ യുവാക്കളെ ഇത്രയേറെ മനസിലാക്കിയ മറ്റൊരാളില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാന്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോടപ്പമില്ല." ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് എഴുതി. കിര്ക്കിനോടുള്ള ആദരവ് സൂചകമായി ഞായറാഴ്ച വരെ രാജ്യത്തെ പതാകകള് താഴ്ത്തികെട്ടാന് വൈറ്റ് ഹൗസ് നിര്ദേശിച്ചു.
The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025
യാഥാസ്ഥിതിക പ്രവർത്തകനും യുവ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാരെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുണ്ട ദിവസമാണെന്നും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്നും യൂട്ടാ ഗവർണർ സ്പെൻസർ കോക്സ് പറഞ്ഞു. വെടിവച്ചയാൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എന്നാല് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടര് കാഷ് പട്ടേൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചതായും അദ്ദേഹം എഴുതി.
In honor of Charlie Kirk, a truly Great American Patriot, I am ordering all American Flags throughout the United States lowered to Half Mast until Sunday evening at 6 P.M.— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025
സംഭവം നടന്നതിങ്ങനെ
യൂട്ടാ വാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സോഷ്യല് മീഡിയ വീഡിയോകളില് നിന്ന് ഒരു വെളുത്ത കൂടാരത്തിനടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിർക്ക് ഒരു ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് മൈക്രോഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇരിക്കുന്ന കിര്ക്കിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെടി പതിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് അകലെയുള്ള ക്യാമ്പസിലെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നാണ് വെടിയുതിർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി.
യൂട്ടാ വാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസിലെ സോറൻസെൻ സെൻ്റര് അങ്കണത്തിൽ എടുത്ത വീഡിയോകളാണ് ഇപ്പോള് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത്. വെടി വയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്പ് കൂട്ട വെടിവയ്പ്പുകളെയും തോക്ക് അക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു പ്രേക്ഷകന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇദ്ദേഹം മറുപടിയും നല്കിയിരുന്നു.
"കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ എത്ര ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അമേരിക്കക്കാർ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പുകാരികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?" ആ വ്യക്തി ചോദിച്ചു. കിർക്ക് "വളരെയധികം" എന്ന് മറുപടി നൽകി. കാമ്പസ് ഉടൻ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ക്ലാസുകൾ ഇല്ലെന്നും യൂട്ടാ വാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയിച്ചു. കാമ്പസ് പൊലീസ് വലയത്തിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം കിർക്കിനെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതില് എതിർപ്പ് ഉള്ളവരും കാമ്പസില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാര്ക്ക് ഏകദേശം 1,000 ഒപ്പുകൾ ഇട്ട ഒരു നിവേദനം സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.
"ചാർളി കിർക്കിനെതിരായ ആക്രമണം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും നീചവും അപലപനീയവുമാണ്". കിർക്കിനെ തൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അവതാരകനാക്കിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസം എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
"ചാർളി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകം എൻ്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോടും രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും എൻ്റെ അഗാധമായ സഹതാപം അറിയിക്കുന്നു"." 2011-ൽ അരിസോണ ജില്ലയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ പരിക്കേറ്റ മുൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് വനിത ഗബ്രിയേൽ ഗിഫോർഡ്സ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പരിപാടിയിൽ പൊലീസിൻ്റെ സാനിധ്യം കുറവാണെന്നും കിർക്കിന് നല്കിയ സുരക്ഷയില് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മുൻ യൂട്ടാ കോൺഗ്രസ് അംഗം ജേസൺ ചാഫെറ്റ്സ് പറഞ്ഞു.
കിര്ക്കിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കോളജ് കാമ്പസുകളിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിനായി 2012ൽ കിർക്കും (18 വയസ്) ചായ സൽക്കാര പ്രവർത്തകനായ വില്യം മോണ്ട്ഗോമറിയും ചേർന്ന് ചിക്കാഗോയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാദമിക് മേഖലയിലെ ലിബറലുകളെ നേരിടാനുള്ള കിർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഒരു കൂട്ടം യാഥാസ്ഥിതിക ധനകാര്യ വിദഗ്ധ0ര കീഴടക്കി.
2016 ൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നോമിനേഷൻ നേടിയ ശേഷം ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ട്രംപിനെ ആവേശത്തോടെ പിന്തുണച്ചു. പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറിൻ്റെ പേഴ്സണല് സെക്രട്ടറിയായി കിർക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
