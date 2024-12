ETV Bharat / international

ഇലോൺ മസ്‌ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റാകുമോ? ഇല്ലെന്ന് ട്രംപ്: എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരണം - CAN ELON MUSK BECOME US PRESIDENT

(L-R) US President-elect Donald Trump, singer Kid Rock and Tesla and SpaceX CEO Elon Musk attend UFC 309 at Madison Square Garden in New York, on November 16, 2024 ( AFP )