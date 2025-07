ETV Bharat / international

ആ നരാധമന്‍ കാലു വെട്ടി മാറ്റി, പൊയ്ക്കാലുമായി വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് പിച്ച വച്ച് കാമി - CAMEL WITH PROSTHETIC LEG

This photograph taken on July 19, 2025 shows Cammie, an amputee camel walking with a prosthetic leg at the CDRS (Comprehensive Disaster Response Services) Benji animal welfare project shelter house in Karachi ( AFP )