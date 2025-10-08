ആഘോഷങ്ങൾക്കിനി അതിരില്ല; ദീപാവലി അവധി ദിനമാക്കി കാലിഫോര്ണിയ,
ദീപാവലി സംസ്ഥാന അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബില്ലിൽ കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസം ഒപ്പുവച്ചു.
Published : October 8, 2025 at 2:39 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഇന്ത്യന് പ്രവാസികള്ക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്നൊരു വാര്ത്തയാണ് അമേരിക്കന് സംസ്ഥാനമായ കാലിഫോര്ണിയയില് നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി സംസ്ഥാന അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാലിഫോർണിയ. നിയമസഭാ അംഗം ആഷ് കൽറ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ താന് ഒപ്പുവച്ചതായി കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസം അറിയിച്ചു.
ദീപാവലിയെ ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന അവധിയാക്കുന്നതിനുള്ള 'AB 268' എന്ന ബിൽ കാലിഫോർണിയയിലെ നിയമസഭയുടെ ഇരുസഭകളും സെപ്റ്റംബറിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ബില് ഗവർണറുടെ അന്തിമ നടപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവുമധികം ഇന്ത്യന് അമേരിക്കക്കാര് താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കാലിഫോർണിയ. ഇവിടെ ദീപാവലി ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ആഘോഷിക്കാനും കാലിഫോർണിയക്കാര് അവസരം നല്കുകയും, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും കൽറ പറഞ്ഞു.
ഇതൊരു അവധി ദിവസം മാത്രമല്ല. ദീപാവലി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങള്ക്കുള്ള അംഗീകാരംകൂടിയാണ്. ദീപാവലി സൗഹാർദം, സമാധാനം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ദീപാവലിയുടെ മഹത്വത്തെയും അതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെയും എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണമെന്നും കല്റ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതോടെ ദീപാവലി ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്നാമത്തെ അമേരിക്കന് സംസ്ഥാനമായി കാലിഫോർണിയ മാറി. ദീപാവലി ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനം പെൻസില്വാനിയയാണ്. ഒക്ടോബർ 2024-ലാണ് സംസ്ഥാനം ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ആ വർഷത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ദീപാവലി അവധിയും ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
കാലിഫോർണിയയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ സാമൂഹ്യ നേതാക്കളും പ്രമുഖ പ്രവാസി സംഘടനകളും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഈ പ്രഖ്യാപനം സമൂഹത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണെന്ന് ഇന്ത്യാസ്പോറ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ എം ആർ രംഗസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഇത് ആഘോഷങ്ങളിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലിഫോർണിയയുടെ വളർച്ചക്കും വിജയത്തിനും സംഭാവന നൽകിയ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരെയും അവരുടെ തലമുറകളെയും ആദരിക്കാനാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനോഭാവമാണ് ഗവർണർ ന്യൂസം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ബില്ല് പാസാക്കിയതിൽ കൽറയോടും നിയമസഭാ അംഗം ഡോ. ദർശന പട്ടേലിനോടുമുള്ള അഭിനന്ദനവും രംഗസ്വാമി അറിയിച്ചു.
"കാലിഫോർണിയയെ സ്വന്തം നാടായി കാണുന്ന പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കിത് അഭിമാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നിമിഷമാണ്. കാലിഫോർണിയയുടെ ഊർജസ്വലവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ ഭൂപ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാർ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും കല, ശാസ്ത്രം, പൗരജീവിതം എന്നിവ സമ്പന്നമാക്കി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സമൂഹങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലും പങ്ക് വഹിച്ചു" - രംഗസ്വാമി പറയുന്നു.
2024 നവംബർ 1 ന് ദീപാവലിക്ക് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചിടുന്നത് നിർബന്ധമാക്കി ന്യൂയോർക്ക് നഗരം ഒരു 'പുരോഗമന' നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി രംഗസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാലിഫോർണിയ നഗരത്തിനപ്പുറം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്കൂളുകൾ ദീപാവലി ഔദ്യോഗിക അവധിയായി ആചരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കാലിഫോർണിയയിലെ ദീപാവലി പ്രഖ്യാപനം ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അമേരിക്കയുടെ മുന് പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന അജയ് ഭൂട്ടോറിയ പറഞ്ഞു. ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി പ്രത്യാശയെയും ഐക്യത്തെയും അറിവിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണിതെന്നും ഭൂട്ടോറിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിൽ തയ്യാറാക്കിയതിൽ ന്യൂസം, കൽറ, പട്ടേൽ എന്നിവരോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച ഭൂട്ടോറിയ ഈ പ്രഖ്യാപനം വരും തലമുറകളെയും പ്രകാശപൂരിതമാക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചു.
Also Read: ഇസ്രയേൽ എന്നന്നേക്കുമായി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഉറപ്പുനൽകണമെന്ന് ഹമാസ്; സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ഖത്തറും തുർക്കിയും