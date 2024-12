ETV Bharat / international

ബീഫ് 'തിന്നുന്ന' ആമസോണ്‍ മഴക്കാട്; ഇവിടെ ഭൂമിയ്‌ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു

Cattle walk along an illegally deforested area in an extractive reserve near Jaci-Parana, Rondonia state, Brazil ( AP )