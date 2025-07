ETV Bharat / international

ഇസ്രയേല്‍ കൂട്ടക്കുരുതിയില്‍ തലയ്‌ക്ക് പരിക്കേറ്റു; പൂര്‍ണ ഗര്‍ഭിണിയായ മാതാവും മരിച്ചു, ഇതൊന്നുമറിയാതെ ഉമ്മയെ കാത്ത് കുഞ്ഞ് അമ്‌ര്‍ - GAZA ISRAEL CONFLICT UPDATE

An old photo of 3-year-old Amr al-Hams is displayed on a phone as he lies in a hospital bed with brain damage caused by an Israeli strike on his family's tent in April, at Nasser Hospital in Khan Younis, Gaza Strip ( AP )