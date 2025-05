ETV Bharat / international

മാന്‍ബുക്കര്‍ രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരം കന്നഡ എഴുത്തുകാരി ബാനു മുഷ്‌താഖിന്, പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്തത് ഹാര്‍ട്ട് ലാമ്പ് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്‍റെ മൊഴിമാറ്റം - INTERNATIONAL BOOKER PRIZE

Banu Mushtaq, author of 'Heart Lamp' holds her book as she poses for photographers upon arrival for the International Booker Prize, in London, Tuesday, May 20, 2025 ( AP )